ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କୁହନ୍ତି 'ଡରୋ ମତ୍' ମୁଁ ନଡରି ସତ କହିବାରୁ ନିଲମ୍ୱିତ ହେଲି- ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ୍

ଝିଅ ତଥା ବିଧାୟିକା ସୋଫିଆ ଫିର୍ଦ୍ଦୋଶଙ୍କୁ ନେଇ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରଶ୍ନରେ ମୋକିମ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମୋ ମତ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ ମୁଁ ଏଥିରେ କାହାକୁ ଜଡିତ କରୁନାହିଁ । ମୁଁ ଆନନ୍ଦିତ ଅଛି ଯେ, କଟକବାସୀ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି । ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ୟ ପଥରେ ଚାଲନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଇ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ପଡେ ।
Trending Photos
ଭୁବନେଶ୍ୱର: କଂଗ୍ରେସ୍ ପ୍ରାଥମିକ ସଦସ୍ୟ ପଦରୁ ନିଲମ୍ୱିତ ହେବା ପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ୍ । ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ସ୍ମିତହାସ୍ୟ ଓଠରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ମୋକିମ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ କୁହନ୍ତି, 'ଡରୋ ମତ୍' ସେହିଥିରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଭିତରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଦଳ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଧିରେ ଧିରେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଉଛି । ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ୬ଟି ନିର୍ବାଚନରେ ପରାଜୟ ବରଣ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ । ସେସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଏକ ପତ୍ର ଲେଖି ସତ ଜଣାଇଥିଲି । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏହା ପ୍ରଘଟ ହୋଇଥିଲା । କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହେଁ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ ମୋକିମ ।
ମୋକିମ୍ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମୋର ଯେଉଁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ବିଚାରଧାରା ଏବଂ ଦଳକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଥିଲା ତାହା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ଆଲୋଚନା ପରିସରଭୁକ୍ତ ହୋଇଛି ତେଣୁ ମୁଁ ସେଥିରେ ଖୁସି ଅଛି । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କଂଗ୍ରେସ ଏହା ଉପରେ ନିଶ୍ଚେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବ ଏବଂ ଜାତୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ଆଲୋଚନା କରିବେ ବୋଲି ଆଶା ରହିଛି । କଂଗ୍ରେସ ମତେ ପ୍ରାଥମିକ ସଦସ୍ୟ ପଦରୁ ବହିସ୍କୃତ କରିଛି କିନ୍ତୁ ମୋ ବିଚାରଧାରାରୁ କଂଗ୍ରେସ ଦୂରେଇପାରିବ ନାହିଁ । ମୋ ମଧ୍ୟରେ କଂଗ୍ରେସର ବିଚାରଧାରା ରହିଛି ମୋ ପରିବାର କଂଗ୍ରେସ ସହ ଜଡିତ ଥିଲେ । କଂଗ୍ରେସ ହୁଏତ ମତେ ଦୂରେଇଦେଇପାରେ ହେଲେ ମୋ ମଧ୍ୟରୁ ମୋ ବିଚାରଧାରାରୁ ମୁଁ କଂଗ୍ରେସକୁ ଦୂରେଇପାରିବି ନାହିଁ । ମୁଁ ମୋର ପରାମର୍ଶଦାତା ଶୁଭେଚ୍ଛୁଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେର କଣ ହେବ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରିବି । ମୁଁ ସମାଜସେବା କରେ ରାଜନିତୀ ତାହାର ଏକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଆଗକୁ ଏଥିରୁ ବିରାମ ନେବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି । ଦଳକୁ ଏବଂ ମୋ ବିଚାରଧାରାକୁ ଆଇନା ଦେଖାଇ ଯଦି ମୋ ଉପରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇଛି ମୁଁ ତାକୁ ଖୁସିରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି କାରଣ ଦଳ ନିଶ୍ଚିତରୂପେ ଏହାର ଆଲୋଚନା କରିବ ।
ଝିଅ ତଥା ବିଧାୟିକା ସୋଫିଆ ଫିର୍ଦ୍ଦୋଶଙ୍କୁ ନେଇ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରଶ୍ନରେ ମୋକିମ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମୋ ମତ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ ମୁଁ ଏଥିରେ କାହାକୁ ଜଡିତ କରୁନାହିଁ । ମୁଁ ଆନନ୍ଦିତ ଅଛି ଯେ, କଟକବାସୀ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି । ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ୟ ପଥରେ ଚାଲନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଇ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ପଡେ ।
ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ଦଳ ବିରୋଧି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଦଳରୁ ବିଦା ହେଲେ ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ। ମୋକିମଙ୍କୁ ବହିଷ୍କୃତ କରିଛି ଏଆଇସିସି। କିଛି ଦିନ ତଳେ ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସର ନେତୃତ୍ୱକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ। ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ନିକଟକୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ। ତେବେ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବହିଷ୍କାର କରିଛି।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, କିଛି ଦିନ ତଳେ ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସର ନେତୃତ୍ୱକୁ ନେଇ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ୍ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ। ଯାହା ପରେ କଂଗ୍ରେସ କନ୍ଦଳ ପଦାରେ ପଡିଥିଲା। ମୋକିମ ଲେଖିଥିବା ପାଞ୍ଚ ପୃଷ୍ଠାର ଚିଠିକୁ ଏଆଇସିସିର ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଏହାକୁ ସହଜରେ ହଜମ କରିପାରୁ ନାହାନ୍ତି। ଜୟରାମ ରମେଶ, କେ. ସି. ଭେଣୁଗୋପାଳ, ଅଜୟ ମାକେନ ଓ ଅଭିଷେକ ମନୁ ସିଂଘଭୀଙ୍କ ଭଳି ଏଆଇସିସିର ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ଏହାକୁ ନେଇ କ୍ଷୁବ୍ଧ ଥିବାନେଇ କଂଗ୍ରେସ ମହଲରେ ଆଲୋଚନା ଜୋର ଧରିଥିଲା। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୂଚନା ଆଧାରରେ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଭକ୍ତ ଦାସ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ସଭାପତି ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ଼୍ଗେ ଓ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସହିତ ଏନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଓ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ସୌଜନ୍ୟମୂଳକ ଭାବେ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି।
ଏହି ଚିଠିକୁ ନେଇ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ କହିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ବିଜେପି ସଂପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଚାଲିଯିବା ଦରକାର। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଓ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ଼୍ଗେ ବହୁ ପରିଶ୍ରମ କରି ଦଳକୁ ଆଗକୁ ନେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ବ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ।
Also Read- ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରେ ଶୀତଳଭଣ୍ଡାର ହେଲା- ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା
Also Read- ମେଘନାଦ ପାଚେରୀ ପାଣି ଗଳିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଲୋଚନା ହେବ- ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ