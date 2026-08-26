Satya Bhushan Sahu Passes away: ପଦ୍ମପୁର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ସତ୍ୟ ଭୂଷଣ ସାହୁଙ୍କ ପରଲୋକ ହୋଇଯାଇଛି । ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ୍ରେ ୭୩ ବର୍ଷ ବୟସରେ ପରଲୋକ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ପୂର୍ବରୁ ୩ ଥର କଂଗ୍ରେସ ଟିକେଟରେ ପଦ୍ମପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଜିତି ବିଧାନସଭାରେ ବିଧାୟକ ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ଏଥିସହ ବିଧାନସଭାର ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ବ ତୁଲାଇଥିଲେ ।
ପଦ୍ମପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ସତ୍ୟଭୂଷଣ ସାହୁଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖିତ। ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇବା ସହ ଦିବଙ୍ଗତ ଆତ୍ମାଙ୍କ ସଦଗତି କାମନା କରୁଛି। ପଦ୍ମପୁରର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସମର୍ପିତ ସେବା ଓ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଜଣେ ନିଷ୍ଠାବାନ ନେତା ଭାବରେ ସେ ସର୍ବଦା ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିବେ।… pic.twitter.com/t0ZjgdZeuM
— Bhakta Charan Das (@BhaktaCharanDas) August 26, 2026
ପଦ୍ମପୁରର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ତଥା ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟଭୂଷଣ ସାହୁଙ୍କର ପରଲୋକ ବିଷୟରେ ଜାଣି ବହୁତ ଦୁଃଖିତ। ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାର ସଦଗତି ହେଉ। ଏହି କଠିନ ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଓ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ଏହି ଅସହ୍ୟ ଦୁଃଖ ସହିବାକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ।
ଓଁ ଶାନ୍ତି। pic.twitter.com/GxJ2aFkB6x
— Niranjan Patnaik (@NPatnaikOdisha) August 26, 2026
ପଦ୍ମପୁରର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ତଥା ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟଭୂଷଣ ସାହୁଙ୍କ ପରଲୋକ ଖବର ଶୁଣି ମର୍ମାହତ। ଜଣେ ନିଷ୍ଠାବାନ ନେତା ଭାବେ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରଗତି ଓ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ସେ ନିରନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାରଙ୍କ ପ୍ରତି ସମବେଦନା ଜଣାଇବା ସହ ଦିବଙ୍ଗତ ଆତ୍ମାର ଅମର ଶାନ୍ତି କାମନା କରୁଛି। ଓଁ ଶାନ୍ତି… pic.twitter.com/zitLMAM20q
— Navajyoti Patnaik (@NavjyotiPatnaik) August 26, 2026
ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଟାଣୁଆ ରାଜନେତା ତଥା ପଦ୍ମପୁରର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟ ଭୂଷଣ ସାହୁଙ୍କ ପରଲୋକ ଖବର ଶୁଣି ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖିତ।
ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସେବା ଓ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସହ ମିଶି କାମ କରିବାର ଅନେକ ଅଭୁଲା ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆଜି ମନେପଡ଼ୁଛି।#SatyaBhushanSahu#Padampur pic.twitter.com/l8Drb2K401
— Nihar Ranjan Mahanand (@NiharMahanand) August 26, 2026