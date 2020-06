ତେଜସ୍ୱୀଙ୍କ କଟାକ୍ଷ, ଗଠନମୂଳକ କାମଟିଏ କଲେ ନୀତୀଶ

ପାଟନା: ଆରଜେଡିର ୫ ବିଧାନ ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ଆଜି ଜେଡିୟୁରେ ମିଶିଛନ୍ତି । ଫଳରେ ବିହାରରେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଭୂମିକା ତୁଲାଉଥିବା ଆରଜେଡିକୁ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା ଲାଗିଛି । ତେବେ ଏନେଇ ଜେଡିୟୁ ନେତା ତଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତୀଶ କୁମାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଗ କରିଛନ୍ତି ବିହାରର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତୀଶ କୁମାର ଏକ ଗଠନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କଟାକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି ତେଜସ୍ୱୀ ।

ତେଜସ୍ୱୀ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏନେଇ ନୀତୀଶ ଜୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି । ସେ ଏକ ଗଠନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ନୀତୀଶଙ୍କ ଏପରି କାମରେ ବିହାର ଲୋକଙ୍କର କୌଣସି ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ । ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ହିଁ ଲାଭ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ତେଜସ୍ୱୀ । ସେହିପରି ଗତ ୩ ମାସ ହେଲା ଦେଶ କୋରୋନା ମୁକାବିଲା କରୁଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତୀଶ କୁମାର ଏହି କାମରେ ଲିପ୍ତ ଥିଲେ ବୋଲି ତେଜସ୍ୱୀ କହିଛନ୍ତି ।

I congratulate Nitish Ji, he has done a constructive work. Although this will be of no good for the people of Bihar, it will benefit him. Bihar CM was engaged in this work by staying at home for 90 days: Tejashwi Yadav, Rashtriya Janata Dal (RJD) leader on 5 RJD MLCs joining JDU pic.twitter.com/0BxsV0UMMe

— ANI (@ANI) June 23, 2020