BJP-Congress: କ୍ଷମତା ଦଖଲ ପାଇଁ ଅଜବ ମେଣ୍ଟ, ବିଜେପି-କଂଗ୍ରେସ କୋଳାକୋଳି...

BJP-Congress: ଅମ୍ବରନାଥ ପୌରପାଳିକା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ସହିତ ହାତ ମିଳାଇଛି କଂଗ୍ରେସ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର କଂଗ୍ରେସ ଏକ ବଡ଼ ଏବଂ କଠିନ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ଦଳୀୟ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ, କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱ ଅମ୍ବରନାଥରେ ଏହାର ସମଗ୍ର ସାଂଗଠନିକ ୟୁନିଟ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି।

Written By  Priyambada Rana|Last Updated: Jan 07, 2026, 04:53 PM IST

କଂଗ୍ରେସର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କ’ଣ?
ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ହର୍ଷ ବର୍ଦ୍ଧନ ସପକାଲଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ, ସେଠାକାର ଦଳୀୟ କମିଟିକୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି। ଦଳ ଅମ୍ବରନାଥ ବ୍ଲକ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ସଭାପତି ପ୍ରଦୀପ ପାଟିଲଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଭାବରୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଛି। ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଅଭିଯୋଗରେ ଅମ୍ବରନାଥ ପୌର ପରିଷଦର ସମସ୍ତ ନିର୍ବାଚିତ କଂଗ୍ରେସ କାଉନସିଲରଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଅମ୍ବରନାଥ ବ୍ଲକ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଛି।

ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଏପରି ସମୟରେ ନିଆଯାଇଛି ଯେ ଅମ୍ବରନାଥ ପୌର ପରିଷଦର ସ୍ଥାନୀୟ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଏବଂ କାଉନସିଲରମାନେ ବିଜେପି ସହିତ ମେଣ୍ଟ କରି ସରକାର ଗଠନ କରିବାରେ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ହାଇକମାଣ୍ଡ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱ ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ଦଳର ବର୍ଣ୍ଣିତ ନୀତି ଏବଂ ଆଦର୍ଶର ଏକ ଖୋଲା ଉଲ୍ଲଂଘନ ଭାବରେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିସାରିଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେପି ସହିତ ଯେକୌଣସି ସ୍ତରରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କିମ୍ବା ପରୋକ୍ଷ ମେଣ୍ଟ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଅମ୍ବରନାଥର ସ୍ଥାନୀୟ କଂଗ୍ରେସ ୟୁନିଟ୍ ବିଜେପି ସହିତ କ୍ଷମତା ବାଣ୍ଟିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଅନୁଶାସନହୀନତା ଏବଂ ଦଳୀୟ ଲାଇନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଇଛି।

ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ, କଂଗ୍ରେସ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛି ଯେ କ୍ଷମତା ପାଇଁ ଦଳୀୟ ନୀତି ସହିତ ସାଲିସ କରିବା ସହ୍ୟ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଦଳର ଜାତୀୟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ତରରେ ନିଆଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ରାଜନୈତିକ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି କେବଳ ଅମ୍ବରନାଥ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ନୁହେଁ ବରଂ ରାଜ୍ୟ ସାରା କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ଏବଂ ନେତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଚେତାବନୀ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି।

ମେଣ୍ଟ ରାଜନୀତିରେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଚାପ:
ଅମ୍ବରନାଥରେ ବିଜେପି-କଂଗ୍ରେସ ମେଣ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜନୀତିରେ ବିତର୍କର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପାଲଟିଛି। ଏବେ କଂଗ୍ରେସ(Congress)ର ଏହି କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଦଳୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ବିଜେପି ସହିତ କୌଣସି ଘନିଷ୍ଠତା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନସ୍ଥ ନୁହେଁ, ଯଦିଓ ଏହା ସ୍ଥାନୀୟ ଆବଶ୍ୟକତା ଯୋଗୁଁ ହେଉ। ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ, ନିଲମ୍ବିତ ନେତାମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆହୁରି ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ସମ୍ଭାବନାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ।

ତେବେ ୬୦ ଆସନ ବିଶିଷ୍ଟ ପୌରପାଳିକାରେ ସିନ୍ଦେଙ୍କ ଶବସେନାକୁ ମିଳିଛି ୨୭ ସିଟ୍‌। ମାତ୍ର ଶିବସେନାକୁ କ୍ଷମତାରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବାକୁ କଂଗ୍ରେସ-ବିଜେପି ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଶେଷକରି ସ୍ଥାନୀୟ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମେଣ୍ଟକୁ ନେଇ ୨ ଦଳରେ କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସବୁ କାଉନସିଲରଙ୍କୁ ସସପେଣ୍ଡ୍‌ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି କଂଗ୍ରେସ। ସେପଟେ ମେଣ୍ଟ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଫଡ୍‌ନାବିସ୍‌।

Priyambada Rana

