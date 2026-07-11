Add Zee Business As A Preferred Source
App

ବିଜେଡି ରାଲିରେ ସ୍କୁଲ୍ ପିଲା ସାମିଲ୍ ଘଟଣା, ନେତାଙ୍କୁ OSCPCRଙ୍କ ନୋଟିସ୍‌

ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟିକା ଅଳକା ମହାନ୍ତି, ଦୀପାଳି ଦାସ, ବିଜେଡି ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ସଭାନେତ୍ରୀ ଇପ୍ସିତା ସାହୁଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍‌ ଜାରି ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ୭ ଦିନ ଭିତରେ ଆକ୍ସନ ଟେକେନ ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଏସ୍‌ପିଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହୋଇଛି ।

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jul 11, 2026, 02:44 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 02:44 PM IST
ବିଜେଡି ରାଲିରେ ସ୍କୁଲ୍ ପିଲା ସାମିଲ୍ ଘଟଣା, ନେତାଙ୍କୁ OSCPCRଙ୍କ ନୋଟିସ୍‌

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Odisha News: ୧୬ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ନିଖୋଜ ଘଟଣା, ସମସ୍ତେ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର
Odisha news1 hr ago
2
INS Mahendragiri1 hr ago
3
Odisha Weather Update3 hrs ago
4
Odisha vigilance3 hrs ago
5
Ips Officer Resignation4:39 AM IST