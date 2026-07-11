ବିଜେଡି ରାଲିରେ ସ୍କୁଲ୍ ପିଲା ସାମିଲ୍ ଘଟଣା, ନେତାଙ୍କୁ OSCPCRଙ୍କ ନୋଟିସ୍‌

ଝାରସୁଗୁଡ଼ା: ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କୁ ବିଜେଡି ରାଲିରେ ସାମିଲ ଘଟଣାରେ ରାଜ୍ୟ ଶିଶୁ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା କମିଶନଙ୍କ ତରଫରୁ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ହୋଇଛି । ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟିକା ଅଳକା ମହାନ୍ତି, ଦୀପାଳି ଦାସ, ବିଜେଡି ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ସଭାନେତ୍ରୀ ଇପ୍ସିତା ସାହୁଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ୭ ଦିନ ଭିତରେ ଆକ୍ସନ ଟେକେନ ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହୋଇଛି ।
ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧି ସ୍କୁଲ୍ ପିଲା ଆସିବା ଅପରାଧ ବୋଲି OSCPCR କହିଛି । ଏଥିପାଇଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସ୍କୁଲ୍ର ପ୍ରାଧାନ ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ଦାୟୀ । ଏସବୁ ରାଲିରେ ସ୍କୁଲ ପିଲା ସାମିଲ ହେଲେ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ରହିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ଅନ୍ୟପଟେ OSCPCRଙ୍କ ନୋଟିସ୍ ନେଇ ବିଜେଡି କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଜାରି କରିନାହିଁ ।
Also Read- Gold Rate: ସୁନା କମ୍ ଏବଂ ରୂପା ବେଶି ବଢିଲା