Suresh Gopi: ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋଦୀଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ, କହିଲେ- ଆୟ ସରିଗଲା, ଟଙ୍କା ଦରକାର

Suresh Gopi Offers to Resign: କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ଗୋପୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରଠାରୁ ତାଙ୍କର ଆୟ ବନ୍ଦ ହୋଇ ଯାଇଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ, ତେଣୁ ସେ ଅଭିନୟକୁ ଫେରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି।

 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Oct 13, 2025, 02:43 PM IST

Minister Suresh Gopi Offers to Resign: କେରଳର ତ୍ରିସୁରର ସାଂସଦ ତଥା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ଗୋପୀ (Suresh Gopi) ତାଙ୍କ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପଛର କାରଣ ବଖାଣିଛନ୍ତି। ଗୋପୀ କହିଛନ୍ତି, "ମୋର ଆୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଏହା ଆବଶ୍ୟକ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ମୁଁ ଅଭିନୟକୁ ଫେରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି।" ଗୋପୀ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ କେବେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ସେ ସିନେମାରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସି. ସଦାନନ୍ଦନ ମାଷ୍ଟରଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରରେ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇପାରିବ।

ସୁରେଶ ଗୋପୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୦୮ ରେ ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲି। ଲୋକମାନେ ମୋତେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସାଂସଦ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦଳ ଅନୁଭବ କରିଥିଲା ​​ଯେ ମୋତେ ମନ୍ତ୍ରୀ କରାଯିବା ଉଚିତ।" କନ୍ନୁରରେ ଏକ ରାଲି ସମୟରେ, ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅନେକ ଲୋକ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ବିକୃତ ଏବଂ ଭୁଲ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାରେ ସିଦ୍ଧ। 

ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ 'ପ୍ରଜା' ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲି, ଏହା ହଙ୍ଗାମା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଅଛି, ତେବେ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ, ଏହି ଶବ୍ଦକୁ ଭୁଲ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।"

କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ସୁରେଶ ଗୋପୀ ମାଲାୟଲମ ବ୍ୟତୀତ, ତେଲୁଗୁ, କନ୍ନଡ ଓ ତାମିଲ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରନ୍ତି। ସେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ଗାୟକ। ତାଙ୍କର ଏକ ଲମ୍ବା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କ୍ୟାରିଅର୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ୨୦୧୬ ରେ ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ସେ ୧୯୬୫ ରେ ଶିଶୁ କଳାକାର ଭାବରେ ଅଭିନୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ୧୯୮୬ ରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପ୍ରମୁଖ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ।

