BJD: ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳ ସଭାପତି ହେଲେ ଇପସିତା ସାହୁ, ଚିନ୍ମୟଙ୍କୁ ମିଳିଲା ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି ପଦ
Naveen Patnaik Makes Key Appointments: ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ (ବିଜେଡି) ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦଳର ଯୁବ ଏବଂ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Aug 26, 2025, 08:06 PM IST

Naveen Patnaik Makes Key Appointments: ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ (ବିଜେଡି) ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦଳର ଯୁବ ଏବଂ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯୁବ ଓ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଇପ୍ସିତା ସାହୁଙ୍କୁ ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳ (BCJD) ସଭାନେତ୍ରୀ, ଚିନ୍ମୟ ସାହୁ ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳ (BYJD) ସଭାପତି ନିଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ତୁରନ୍ତ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି।

ଏହା ସମେତ ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳ ପାଇଁ ଦେବେଶ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଦେବୀରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ, ଶୁଭାଶିଷ ଖୁଣ୍ଟିଆ, ସୌଭିକ ବିଶ୍ଵାଳ ବରିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ସଂପାଦକ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି।

ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳ ପାଇଁ ବ୍ୟୋମକେଶ ରାୟ, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ଅମରେଶ ପତ୍ରି, ସଞ୍ଜିତ ମହାନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ସଂପାଦକ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। 

କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଆଗକୁ  ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ରହିଛି। ଯାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ (ବିଜେଡି) ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦଳର ଯୁବ ଏବଂ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନରେ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। 

