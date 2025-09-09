Vice President Election Result 2025: ପରାଜୟରେ ମଧ୍ୟ ବିଜୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ, ଜୟରାମ ରମେଶ ବୁଝାଇଲେ ଗଣିତ

Vice President Election Result 2025: ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ ଆସିଛି। ଶାସକ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ତଥାପି ବିରୋଧୀ ଦଳ ଏହି ପରାଜୟରେ ମଧ୍ୟ ବିଜୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଜୟରାମ ରମେଶ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଲାଏନ୍ସର ଏକ ନୈତିକ ବିଜୟ ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।
Vice President Election Result 2025: ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ ଆସିଛି। ଏଥିରେ ଶାସକ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ତଥାପି ବିରୋଧୀ ଦଳ ଏହି ପରାଜୟରେ ମଧ୍ୟ ବିଜୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଜୟରାମ ରମେଶ ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଭୋଟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଗତ ନିର୍ବାଚନ ତୁଳନାରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଲାଏନ୍ସର ଏକ ନୈତିକ ବିଜୟ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଏନଡିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସିପି ରାଧାକୃଷ୍ଣନ ନିର୍ବାଚନ ଜିତି ନୂତନ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ଭାରତ ଆଲାଏନ୍ସର ବି ସୁଦର୍ଶନ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି।
ଜୟରାମ ରମେଶ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ ପରେ X ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଏକତ୍ର ଠିଆ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ନିସନ୍ଦେହରେ ବହୁତ ସମ୍ମାନଜନକ ଥିଲା। କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଆହୁରି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଲାଏନ୍ସର ମିଳିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବି ସୁଦର୍ଶନ ରେଡ୍ଡୀ ୪୦ ପ୍ରତିଶତ ଭୋଟ ପାଇଥିଲେ। ଯଦି ଆମେ ୨୦୨୨ ମସିହାର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା ତେବେ ସେହି ବର୍ଷ ବିରୋଧୀ ଦଳ କେବଳ ୨୬ ପ୍ରତିଶତ ଭୋଟ ପାଇଥିଲା। ଜୟରାମ ରମେଶ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପିର ଗାଣିତିକ ବିଜୟ ନୈତିକ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଉଭୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହାର ପରାଜୟ। ଆଦର୍ଶଗତ ଯୁଦ୍ଧ ଅବିରତ ଜାରି ରହିଛି।
ପୂର୍ବରୁ ରମେଶ 'X' ରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଭୋଟିଂ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ବିରୋଧୀ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ଆମର ସମସ୍ତ ୩୧୫ ସାଂସଦ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳବାର ହୋଇଥିବା ନିର୍ବାଚନର ଜାତୀୟ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମେଣ୍ଟ (NDA) ପ୍ରାର୍ଥୀ ସି.ପି. ରାଧାକୃଷ୍ଣନଙ୍କୁ ବିଜୟୀ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ରାଧାକୃଷ୍ଣନଙ୍କୁ ୪୫୨ ଭୋଟ ସହ ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବି. ସୁଦର୍ଶନ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କୁ ୩୦୦ ଭୋଟ ମିଳିଥିଲା। ଏହା ବିରୋଧୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାବି କରାଯାଇଥିବା ୩୧୫ ଭୋଟ ଅପେକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କମ୍ ଥିଲା।