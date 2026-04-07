ନବୀନ ନିବାସରେ ଯାଜପୁର ବିଜେଡି ନେତା, ବହୁତ ଲୋକ ଦଳକୁ ଫେରିବେ -ପ୍ରମିଳା

Odisha Politics: ନବୀନ ନିବାସରେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି ଯାଜପୁର ବିଜେଡି ନେତା । ପୂର୍ବରୁ ବିଂଝାରପୁର ବିଧାୟିକା ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ଘରେ ଏକ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତା ପରେ ଦଳର ନେତାମାନେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି ।
ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ବୈଠକ ପରେ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆଗକୁ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ବୈଠକ ହେବ । ଯାଜପୁରରେ ଛାତ୍ର, ଯୁବ ଓ ମହିଳା ସଂଗଠନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ଆମେ ଯେଉଁ ତରିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛୁ ତାହା ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କୁ ଜଣାଇଲୁ ଏବଂ ସେଥିରେ ନବୀନ ବାବୁ ଖୁସି ହେବା ସହ ସେହି ତରିକା ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି ।
ଅନ୍ୟପଟେ ଦଳୀୟ ନେତା ଦଳ ଛାଡିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରମିଳା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିଜେଡି ଏକ ବିରାଟ ଦଳ । ଜଣେ ଗଲେ ଆଉ ୧୦ ଜଣ ଆସିବେ । ଆଗକୁ ବହୁତ ଲୋକ ବିଜେଡିକୁ ଫେରିବେ ବୋଲି ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ୍ କହିଛନ୍ତି ।
