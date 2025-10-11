Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2957488
Zee OdishaOdisha Politics

ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପଦ୍ମ ଧରିଲେ ଜୟ ଢୋଲକିଆ !

ସ୍ବର୍ଗତ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆଙ୍କ ପୁଅ ଜୟ ଏଥର ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Oct 11, 2025, 04:33 PM IST

Trending Photos

ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପଦ୍ମ ଧରିଲେ ଜୟ ଢୋଲକିଆ !

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ସବୁ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇ ଶେଷରେ ପଦ୍ମ ଧରିଛନ୍ତି ଜୟ ଢୋଲକିଆ । ଆଜି ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ଏକ ବଡ଼ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ବିଜେପି ପାର୍ଟି ଅଫିସ୍‌ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଜୟ ଢୋଲକିଆ । ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ବାଗତ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହାପରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସେ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ୍ ହୋଇଛନ୍ତି । ସ୍ବର୍ଗତ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆଙ୍କ ପୁଅ ଜୟ ଏଥର ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।

ଆଜି ସକାଳୁ ଜୟ ଢୋଲକିଆଙ୍କ ବିଜେପିରେ ମିଶିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ଲାଗି ରହିଥିଲା । ଉଭୟ ବିଜେଡି ଏବଂ ବିଜେପି ନେତାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିବା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା । ଜୟ ଢୋଲକିଆଙ୍କୁ ବିଜେପି ହାଇଜାକ୍‍ କରି ନେଇଥିବା କଂଗ୍ରେସ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି । ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ବିଜେଡି କୌଣସି ବିଷୟକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁ ନଥିବାରୁ ଜୟ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିବା ଆଲୋଚନା ହେଉଛି।

ଜୟ ଢୋଲକିଆ ପଦ୍ମ ଧରିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ଭିତରେ ବିଜେଡି ଏକ ଗୁପ୍ତ ବୈଠକ କରିଛି । ଖରିଆର ରୋଡ୍‌ର ଏକ ହୋଟେଲରେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛନ୍ତି ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ, ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନି ଛୁରିଆ, ଅଧିରାଜ ପାଣିଗ୍ରାହୀ । ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଅବନୀ ରଞ୍ଜନ ଯୋଶୀ, ମନୋଜ ମିଶ୍ର ଓ ଲମ୍ବୋଦର ନିଆଲ ପ୍ରମୁଖ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।

Add Zee News as a Preferred Source

ପୁଣି ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ନାରୀନେତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମୟୀ ମିଶ୍ର । ପରୋକ୍ଷରେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମୟୀ । ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ କହ୍ନେଇ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କହି ପରୋକ୍ଷରେ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । କର୍ମୀ ଅନାଇ ବସିଛନ୍ତି, ଦିଲ୍ଲୀରେ ଡିଲ୍ କରିଦେଲେ କହ୍ନେଇ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି । ଏହା ମଧ୍ୟ ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ‘ଦଳ ପାଇଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଶୁଭଙ୍କର ନୁହେଁ, ଭାରି ଭୟଙ୍କର’ ।

Also Read- 8th Pay Commission: ଅଷ୍ଟମ ବେତନ ବିଳମ୍ୱ ହେଲେ ବି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ହେବନି କ୍ଷତି, ଜାଣନ୍ତୁ କାରଣ

Also Read- ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ପୁଣି ଲଜ୍ୟା, ଓଡ଼ିଆ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ

About the Author
author img
Soubhagya Ranjan Mishra

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

social media
ପିଲାମାନଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ପଡୁଛି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର ପ୍ରଭାବ, ଭାରତରେ ସ୍ଥିତି ଚିନ୍ତାଜନକ
top 10 news today
Top 10 News: ଓଡ଼ିଆ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ, ବର୍ଷା ନେଇ ଆଲର୍ଟ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର
crime news
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ପୁଣି ଲଜ୍ୟା, ଓଡ଼ିଆ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ
Nuapada Bye Election
ରାତିଅଧାରେ ଜୟ ଢୋଲକିଆ ହାଇଜାକ୍‍: ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେବେ ଜୟ ଢୋଲକିଆ
odisha scholarship
ବଢିଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଜନାର ଅବଧି, ଜାଣନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ କେବେ?