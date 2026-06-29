CMOରୁ ଫାଇଲ୍‌ ଗାଏବ ନେଇ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ଓ ଭକ୍ତ ଦାସଙ୍କ କାଉଣ୍ଟର

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ତତ୍କାଳୀନ ସିଏମଓରୁ ଫାଇଲ୍ ଗାଏବ ନେଇ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ‘ରିପୋର୍ଟ ନମିଳିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ବତୀଙ୍କ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ଦିଗ ବାହାରିବନି’ ତେଣୁ ‘ରେଜିଷ୍ଟରରେ ଯେଉଁମାନେ ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯାଉ’ । ‘ନବୀନ ବାବୁ ନେଇଥାନ୍ତୁ କି ଯିଏ ନେଇଥାନ୍ତୁ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ’ । ‘ନବ ଦାସ, ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ବତୀ, ମମିତା ମେହେର ହତ୍ୟାର ସାନି ତଦନ୍ତ ହେଉ’ । ‘ମାହାଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର, ପରି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପୁନର୍ବାର ତଦନ୍ତ ହେବା କଥା’ ବୋଲି ଜୟନାରାୟଣ କହିଛନ୍ତି ।
ଫାଇଲ ଚୋରି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଦାସ । କେଉଁ ବିଭାଗ ଦାୟୀ ତାହା ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ । ‘ଯେଉଁ ବିଭାଗରୁ ଫାଇଲ ଚୋରି ହୋଇଛି ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଧରନ୍ତୁ’ । ‘ବିଜେଡି-ବିଜେପି ଏକାଠି ଅଛନ୍ତି, ଫାଇଲ୍ ଚୋରି ଏହାର ବଡ଼ ଉଦାହରଣ’ ବୋଲି ଭକ୍ତ କହିଛନ୍ତି ।