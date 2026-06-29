Add Zee Business As A Preferred Source
App

CMOରୁ ଫାଇଲ୍‌ ଗାଏବ ନେଇ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ଓ ଭକ୍ତ ଦାସଙ୍କ କାଉଣ୍ଟର

ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ‘ରିପୋର୍ଟ ନମିଳିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ବତୀଙ୍କ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ଦିଗ ବାହାରିବନି’ ଅନ୍ୟପଟେ ଫାଇଲ ଚୋରି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଦାସ ।

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jun 29, 2026, 04:54 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 04:54 PM IST
CMOରୁ ଫାଇଲ୍‌ ଗାଏବ ନେଇ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ଓ ଭକ୍ତ ଦାସଙ୍କ କାଉଣ୍ଟର

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Top 10 News Today:ସ୍ନାନପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର,କେତନ ଅଗ୍ରୱାଲ ହତ୍ୟା ମାମଲାର
top 10 news today1 hr ago
2
Odia News1 hr ago
3
Canada vs South Africa2 hrs ago
4
Ketan Agarwal Case Update2 hrs ago
5
Rath Yatra 20263 hrs ago