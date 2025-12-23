Jitan Ram Manjhi: ସମସ୍ତ ବିଧାୟକ ଏବଂ ସାଂସଦ ମାନେ କମିଶନ ନିଅନ୍ତି: କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଜିତନ ରାମ ମାଞ୍ଝି

Jitan Ram Manjhi: କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜିତନ ରାମ ମାଞ୍ଝି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତ ସାଂସଦ ଏବଂ ବିଧାୟକ କମିଶନ ନିଅନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ଦଳର ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହା କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
Trending Photos
Jitan Ram Manjhi's Explosive Claim: କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜିତନ ରାମ ମାଞ୍ଝି ତଥା HAM(S) ଦଳର ନେତା ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତ ସାଂସଦ ଏବଂ ବିଧାୟକ କମିଶନ ନିଅନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ଦଳର ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହା କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୟାଜୀରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଷଣ ଦେଇ ମାଞ୍ଝି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ତାଙ୍କ କମିଶନ ଟଙ୍କା ଅନେକ ଥର ଦଳକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ପାଣ୍ଠିକୁ କାର କିଣିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
ମାଞ୍ଝି ନିଜ ଦଳର ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, "ଯଦି ସେମାନେ ୧୦ ପ୍ରତିଶତ କମିଶନ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅତି କମରେ ୫ ପ୍ରତିଶତ ନେବା ଉଚିତ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଂସଦ ଏବଂ ବିଧାୟକ କମିଶନ ନିଅନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କାରୁ ୧୦ ପଇସା ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ପରିମାଣ।" ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆବଣ୍ଟିତ ହୋଇଛି, ଏବଂ ଯଦି ଏଥିରେ ୧୦ ପ୍ରତିଶତ କମିଶନ ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ଏହା ୪୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ।
ମାଞ୍ଝି ଆଗାମୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଦଳର ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ, ଜିଦ୍ ଧରି କହିଥିଲେ ଯେ HAM(S) ୧୦୦ ଆସନରେ ଲଢ଼ିବା ଉଚିତ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ତାଙ୍କର ଦାବି ପୂରଣ ନହୁଏ, ତେବେ ଦଳ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଲଢ଼ିପାରିବ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ମୋ ଜାତିର ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ସମର୍ଥନ କରିବେ, ଯଦିଓ ଆମକୁ ଅନ୍ୟ ଜାତିର ସମର୍ଥନ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ।"
VIDEO | Gaya, Bihar: Addressing a public event, Union Minister Jitan Ram Manjhi said, "All MPs and MLAs take commissions."#BiharNews
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/ZwGJP6sjVJ
— Press Trust of India (@PTI_News) December 23, 2025
ରବିବାର ଜିତନ ରାମ ମାଞ୍ଝି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏନଡିଏ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟାୟ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଇଙ୍ଗିତ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ତାଙ୍କ ଦଳ, ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ ଆୱାମ ମୋର୍ଚ୍ଚା (HAM) କୁ ଯଦି ରାଜ୍ୟସଭା ଆସନ ଦିଆ ନ ଯାଏ, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ପୁନର୍ବିଚାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାଞ୍ଝି ତାଙ୍କ ଗୟାଜୀ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଷଣ ଦେଇ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ମାଞ୍ଝି ଗଠବନ୍ଧନ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁଭବ କରାଯାଇଥିବା କଥିତ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି।
ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଯଦି ଆମକୁ ଆମର ଅଧିକାର ନ ମିଳେ, ତେବେ ଆମକୁ ନିଜର ରାସ୍ତା ନିଜେ ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡିବ। ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ମୋ ପାଇଁ ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ଯଦିଓ ମୁଁ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟରେ ନ ରହେ, ମୋର ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରହିବ।" ମାଞ୍ଝି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଦଳ ଏବେ ରାଜ୍ୟସଭା ଆସନ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛି।