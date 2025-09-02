KCR Suspends K Kavitha: ନିଜ ଝିଅକୁ ଦଳରୁ ବହିଷ୍କାର କଲେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
KCR Suspends K Kavitha: ନିଜ ଝିଅକୁ ଦଳରୁ ବହିଷ୍କାର କଲେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

K Kavitha's Suspension from BRS Party: ତେଲେଙ୍ଗାନାର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରାଓ ତାଙ୍କ ଝିଅର କବିତା ବିରୋଧରେ ଏକ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ତାଙ୍କୁ BRS ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମିତିରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇଛି। ଦଳ ବିରୋଧରେ ତାଙ୍କ ବୟାନ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।

 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Sep 02, 2025, 03:35 PM IST

KCR Suspends K Kavitha
KCR Suspends K Kavitha

KCR Suspends K Kavitha: ତେଲେଙ୍ଗାନାର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରାଓ ନିଜ ଝିଅ କେ.କବିତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏକ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳବାର ତାଙ୍କୁ BRS ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମିତିରୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି। ଦଳ ବିରୋଧରେ ତାଙ୍କ ବୟାନ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କବିତା BRS ନେତାମାନଙ୍କ ଉପରେ KCRଙ୍କ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ଖରାପ କରିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ।

ବିଆରଏସ କହିଛନ୍ତି ଯେ କେ.କବିତାଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନର ଆଚରଣ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦଳର ଭାବମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଖରାପ କରୁଛି। ଯାହା କାରଣରୁ ଦଳର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କେସିଆର କବିତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ନିଲମ୍ବିତ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି।

ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ଅଗଷ୍ଟ ୨୨ ତାରିଖରେ ତାଙ୍କ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ BRS କେ.କବିତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେହି ସମୟର ତାଙ୍କୁ TBGKS ଅର୍ଥାତ୍ ତେଲେଙ୍ଗାନା ବୋଗୁ ଗଣି କର୍ମିକା ସଙ୍ଗମର ସଭାପତି ପଦରୁ ହଠାତ୍ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେ ଦଳୀୟ ନେତାମାନଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଏହି ପଦରୁ ହଟାଇବା ଏକ ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରଣୋଦିତ ପଦକ୍ଷେପ ଥିଲା।

ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଯାହା ଶ୍ରମ ଆଇନର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିପାରେ। ସେ କହିଥିଲେ, 'ଦଳ ଭିତରେ କାମ କିପରି ଚାଲିଛି ସେ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦ୍ୱେଷ ଥିଲା।' ତଥାପି ସେ ସେତେବେଳେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ କୌଣସି ନେତାଙ୍କ ନାମ ନେଇ ନଥିଲେ।

