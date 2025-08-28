Latest Survey: ଆଜି ଯଦି ନିର୍ବାଚନ ହୁଏ ତେବେ ଦେଶରେ କିଏ ଗଠନ କରିବ ସରକାର? ଜାଣନ୍ତୁ କଣ କହୁଛି ସର୍ଭେ
Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2900404
Zee OdishaOdisha Politics

Latest Survey: ଆଜି ଯଦି ନିର୍ବାଚନ ହୁଏ ତେବେ ଦେଶରେ କିଏ ଗଠନ କରିବ ସରକାର? ଜାଣନ୍ତୁ କଣ କହୁଛି ସର୍ଭେ

Latest Election Survey: ଆଜି ଯଦି ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ହୁଏ ତେବେ ଦେଶରେ କାହାର ସରକାର ଗଠନ ହେବ? NDA ବନାମ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ କିଏ ସର୍ବାଧିକ ଆସନ ପାଇବ? ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରକୁ ନେଇ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ସର୍ଭେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। 

 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Aug 28, 2025, 08:40 PM IST

Trending Photos

Latest Election Survey
Latest Election Survey

Latest Election Survey: ଆଜି ଯଦି ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ହୁଏ ତେବେ ଦେଶରେ କାହାର ସରକାର ଗଠନ ହେବ? NDA ବନାମ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ କିଏ ସର୍ବାଧିକ ଆସନ ପାଇବ? ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରକୁ ନେଇ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ସର୍ଭେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ NDA ସରକାର ନିଜର ତୃତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାଳର ୧୪ ମାସ ପୂରଣ କରିଛି। ଲଗାତାର ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ କ୍ଷମତାରେ ଥିବା ବିଜେପି ୨୦୨୪ ରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବହୁମତରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ଆଜି ନିର୍ବାଚନ ହୁଏ ତେବେ କ'ଣ ବିଜେପି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବହୁମତ ପାଇପାରିବ? ଆସନ୍ତୁ ଜଣାଉଛୁ।

ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁଡେ ଏବଂ ସି-ଭୋଟର ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା 'ମୁଡ୍ ଅଫ୍ ଦି ନେସନ୍' ସର୍ଭେ ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି ଆଜି ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ହୁଏ ତେବେ NDA ୩୨୪ ଆସନ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଯେତେବେଳେ କି ବିରୋଧୀ ମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ଲକ ୨୦୮ ଆସନ ପାଇପାରେ। ଅନ୍ୟମାନେ ୧୧ ଆସନ ପାଇବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଯଦି ଆମେ ଦଳ ଅନୁଯାୟୀ ଆସନ ଦେଖିବା ତେବେ ସର୍ଭେ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ବିଜେପି ସର୍ବାଧିକ ୨୬୦ ଆସନ ପାଇପାରିବ। କଂଗ୍ରେସ କେବଳ ୯୭ ଆସନ ପାଇବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଅନ୍ୟ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ୧୮୬ ଆସନ ଜିତିପାରିବେ।

ଯଦି ସର୍ଭେକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ତେବେ ଏହା କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପାଇଁ ଏକ ଝଟକା। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ୨୦୨୪ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ​​କଂଗ୍ରେସ କେବେଳ ୯୯ ଆସନ ଜିତି ପାରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସଦ୍ୟତମ ସର୍ଭେରେ ଏହାକୁ ଦୁଇଟି ଆସନ କମ୍ ମିଳୁଥିବା ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ସମପରି ୨୦୨୪ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ୨୪୦ଟି ଆସନ ଜିତିଥିଲା ​​କିନ୍ତୁ ସର୍ଭେରେ, ଏହାର ଆସନ ସଂଖ୍ୟା ୨୬୦ କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।

Add Zee News as a Preferred Source

ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସର୍ଭେ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆଜି ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ହୁଏ ତେବେ NDA ୪୭ ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଲାଏନ୍ସ ୪୧ ପ୍ରତିଶତ ଭୋଟ ପାଇବ। ଏହା ସମେତ ଅନ୍ୟଦଳ ମାନେ ୧୨ ପ୍ରତିଶତ ଭୋଟ ପାଇବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଦଳଗତ ଭୋଟ ସେୟାର ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ବିଜେପି ଏକା ୪୧ ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ କେବଳ ୨୧ ପ୍ରତିଶତ ଭୋଟ ପାଇପାରିବ।

ମୋଦି ନା ରାହୁଲ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ କିଏ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଚେହେରା?
ସର୍ଭେରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ୫୨% ଲୋକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ସବୁଠାରୁ ଉପଯୁକ୍ତ। ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ମୋଦି ଏବେ ବି ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ନେତା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସର୍ଭେରେ ୩୪% ଲୋକ ଏହାକୁ ବହୁତ ଭଲ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ୧୩% ଲୋକ ଏହାକୁ ଖରାପ ଏବଂ ୧୪% ଲୋକ ଏହାକୁ ବହୁତ ଖରାପ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।

ସର୍ଭେରେ ୨୫% ଲୋକ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଚେହେରା ବୋଲି ମାନିଛନ୍ତି। ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଭାବରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସର୍ଭେରେ ୨୮% ଲୋକ ଏହାକୁ ବହୁତ ଭଲ, ୨୨% ଲୋକ ଏହାକୁ ଭଲ ଏବଂ ୧୬% ଲୋକ ଏହାକୁ ହାରାହାରି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତଥାପି ୧୫% ଲୋକ ତାଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ଖରାପ ଏବଂ ୧୨% ଲୋକ ଏହାକୁ ବହୁତ ଖରାପ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।

About the Author
author img
Jagdish Barik

Journalist

...Read more

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Election Survey
ଆଜି ଯଦି ନିର୍ବାଚନ ହୁଏ ତେବେ ଦେଶରେ କିଏ ଗଠନ କରିବ ସରକାର? ଜାଣନ୍ତୁ କଣ କହୁଛି ସର୍ଭେ
Odia News
ପୂଜା ପାଇଁ କେହି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଚାନ୍ଦା ମାଗୁଛନ୍ତି କି ? ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ୱର ଜାରି କଲେ ଡିସିପି
Odia News
ବିହାରରେ ୩ ପାକିସ୍ତାନୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ, ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କଲା ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସି,
Political News
ସମ୍ପତ୍ତି ଓ କ୍ଷମତା ଲୋଭରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ବିଜେଡିରେ ଦୁଇ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ !
Top 10 news
ନୂଆଁଖାଇରେ ଦୁଲୁକୁଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା, ପାର୍ବଣ ଆରମ୍ଭରୁ ରାଜଧାନୀରୁ ଲୁଟ୍ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର
;