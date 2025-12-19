Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3046671
Zee OdishaOdisha Politics

ନୂଆ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଗଠନ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପିସିସି ସଭାପତି

ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ ଏବଂ ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରଶ୍ନରେ କଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Dec 19, 2025, 04:58 PM IST

Trending Photos

ନୂଆ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଗଠନ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପିସିସି ସଭାପତି

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରେ ନୂଆ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ତିଆରି ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ଏନେଇ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ଉଭୟ ବିଜେପି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ । ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ ଏବଂ ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରଶ୍ନରେ କଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ।

ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥିରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କୌଣସି ନୂଆ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ସଫଳ ହେବ ନାହିଁ। ଯିଏ ନୂଆ ଦଳ ଗଢିବାକୁ ଚାହିଁବ ଗଢି ପାରିବ। ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଲୋକ ଏକାଠି ହୋଇଯିବା ନୂଆ ରାଜନୈତିକ ଦଳ କରିଦବା ଏସବୁ କଥା ଗଣତାନ୍ତ୍ରୀକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ନଥାଏ । ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ କେଉଁଠି ଦେଖାଯାଇନି କି ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସେ ପ୍ରକାରର ନଜିର ଦେଖାଯିବନି । ଯଦି ସେ ବାବଦରେ କେହି ନିଜେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକଟ କରୁଛନ୍ତି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ତିଆରି କରିବାକୁ ସେ କରନ୍ତୁ । ଓଡ଼ିଶାରେ ଅତୀତରେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଅନେକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ତିଆରି ହୋଇଛି ଭାଙ୍ଗିଛି ଧ୍ୱଂସ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି । ତେଣୁକରି ସେସବୁ କଥା ଅପେକ୍ଷା ଲୋକ ବିକାଶରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କର ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯେଉଁ ବିକାଶର ଧାରା ଚାଲିଛି  ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ବିକଶିତ ଭାରତବର୍ଷର ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଲୋକେ ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛନ୍ତି ଆମକୁ ସମର୍ଥନ ଦେଉଛନ୍ତି । ବିନା ସମର୍ଥନରେ ଯଦି କେହି ରାଜନୈତିକ ଦଳ କରିବେ କରନ୍ତୁ ଆମର କିଛି କହିବାରେ ନାହିଁ । 

ଅନ୍ୟପଟେ, ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଦାସ ନୂଆ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଗଠନ ନେଇ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେମାନେ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭାବନାରେ ମୁଁ କମେଣ୍ଟ କରିବା ଲୋକ କିଏ ? ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୋର ଆଦରଣନୀୟମାନଙ୍କ ନାଁ ବି ଆସୁଛି । ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଦଳ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ । ରାଜନୀତି ସ୍ଥାଣିତ୍ୱ ନହେଉ ରାଜନୀତି ଗତିଶୀଳ ହେଉ । ରାଜନୀତି ଗତିଶୀଳ ହେବାଟା ଭଲ ସମ୍ଭାବନା । ଯେତେ ବି ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଯାଉଛି କିମ୍ୱା ହେଇପାରେ ସେସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ହେଇଯିବାଟା ଭଲ । ଆମର ବୋହୁତ କିଛି ହେବାର ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ । ମୋର ବିଶ୍ୱାସ କଂଗ୍ରେସ ଲୋକପ୍ରିୟ ଦଳ ହେବ ନିଶ୍ଚିତ ।  ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦଳ ଭଳି ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି । କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ମାଧ୍ୟମରେ ଏବଂ ଉପନିର୍ବାଚନ ମାଧ୍ୟମରେ । ସେ ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ ହେଇଥାଇପାରେ ସେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ଖଡଗେଜୀଙ୍କ ବିରାଟ ଜନସଭା ହେଇପାରେ କିମ୍ୱା ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ହେଇପାରେ । 

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read- Jio Plan: 5G ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସହ ମାଗଣାରେ ନିଅନ୍ତୁ Netflix ମଜା, ଆପଣାନ୍ତୁ ଏହି ଶସ୍ତା ପ୍ଲାନ୍

Also Read- Weekly Horoscope: ଡିସେମ୍ୱର ୨୨ରୁ ୨୮ ମଧ୍ୟରେ କିପରି କଟିବ ଦିନ, ପଢନ୍ତୁ ରାଶିଫଳ

About the Author
author img
Soubhagya Ranjan Mishra

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Odia News
ନୂଆ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଗଠନ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପିସିସି ସଭାପତି
nitish kumar
ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ FIR ଦାୟର କଲେ ମେହବୁବା ମୁଫତିଙ୍କ ଝିଅ, ଜାଣନ୍ତୁ ମାମଲା
India Squad
ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଦଳ କେବେ ଘୋଷଣା ହେବ? ଜାଣନ୍ତୁ ତାରିଖ ଏବଂ ସମୟ
health tips
ପ୍ରତିଦିନ ୬ ଘଣ୍ଟାରୁ କମ୍ ଶୋଉଛନ୍ତି କି...ଜାଣନ୍ତୁ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଶରୀରରେ କ'ଣ ଆସିବ ପରିବର୍ତ୍
top 10 news today
Top 10 News: ଧାନ ଚୋରି ରୋକିବାକୁ ଚେକ୍ ପୋଷ୍ଟ, ଆଜି ସମ୍ୱଲପୁର ବନ୍ଦ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର