ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକ, ବିଧାନସଭାରେ ବିଜେପିର ଓ ଶଙ୍ଗଭବନରେ ବିଜେଡିର

ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକ, ବିଧାନସଭାରେ ବିଜେପିର ଓ ଶଙ୍ଗଭବନରେ ବିଜେଡିର

ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବିଧାନସଭା ରୁମ୍‌ ୫୪ରେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ସେହିପରି ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ଟାରେ ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Feb 16, 2026, 02:55 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆଗାମୀ ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ପାଇଁ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି । ବିଧାନସଭା ପରିସରରେ ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢ଼ୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ, ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ, ବିରୋଧୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ, କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଡାମ, ସରକାରୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ସରୋଜ ପ୍ରଧାନ ଓ ବିଧାୟକ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।

ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବିଧାନସଭା ରୁମ୍‌ ୫୪ରେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ମୁଖମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏହି ବୈଠକ ବସିବ । ବୈଠକରେ ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ରଣନୀତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରେ । ବିରୋଧୀଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ମୁହଁ ତୋଡ଼ ଜବାବ ଦେବା ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ହେବ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ।

ସେହିପରି ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ଟାରେ ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ବିରୋଧୀଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବୈଠକରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିବେ । ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ରଣନୀତି ନେଇ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରେ । ଚାଷୀ ସମସ୍ୟା, PUCC ପରି ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଣନୀତି ହୋଇପାରେ।

Soubhagya Ranjan Mishra

