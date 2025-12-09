Rahul Gandhi: ନିର୍ବାଚନ ସଂସ୍କାର ଉପରେ ସଂସଦରେ କ’ଣ କହିଲେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ଚିଡ଼ିଗଲା ବିଜେପି? ଜାଣନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭାଷଣର ମୁଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ

Rahul Gandhi in Lok Sabha: ସଂସଦର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନରେ ଆଜି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଘନ ସମୀକ୍ଷା (SIR) ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ନିର୍ବାଚନ ସଂସ୍କାର ଉପରେ ଭାଷଣ ଦେଇ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ତଥା କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ଯେ CCTV ଆଇନ କାହିଁକି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ଏହା ତଥ୍ୟ ନୁହେଁ, ନିର୍ବାଚନ ଚୋରି କରିବାର ଖେଳ। ତେହା ଏଠାରେ ଜାଣନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭାଷଣର ମୁଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁଗୁଡ଼ିକୁ:
- ଲୋକସଭାରେ ନିଜ ଭାଷଣ ଆରମ୍ଭ କରି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଖଦି ଦେଶର ଲୋକଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ। ଦେଶର ସମସ୍ତ ସୂତା ସମାନ। ଅନେକ ସୂତା ଏକ କପଡ଼ାକୁ ତିଆରି କରେ। ଆମ ଦେଶ ୧.୫ ବିଲିୟନ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ।
- ନଜ ଭାଷଣ ସମୟରେ, ଆସାମୀ ଗାମଛାଠାରୁ କାଞ୍ଚିପୁରମ ଶାଢ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଖଦି କେବଳ ଏକ କପଡ଼ା ନୁହେଁ, ଏହା ଭାରତର ଆତ୍ମା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏହାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କପଡ଼ା ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଏ।
- ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ (RSS) ସମ୍ପର୍କରେ ରାହୁଲ କହିଥିଲେ ଯେ RSSର ଏହି ଭାବନା ସହିତ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଯେ ସମସ୍ତ ଲୋକ ସମାନ। RSS ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ଦଖଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। RSS ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ କୁଳପତି ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଉଛି।
- ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେପି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନକୁ ଚଳାଉଛି ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛି। ସେ ପଚାରିଥିଲେ, "CJIଙ୍କୁ CEC ଚୟନରୁ କାହିଁକି ହଟାଇ ଦିଆଗଲା? ନିର୍ବାଚନ କମିଶନରଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କାହିଁକି ହଟାଇ ଦିଆଗଲା?"
- ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିର୍ବାଚନ ସଂସ୍କାର ଜରୁରୀ। ନିର୍ବାଚନର ଗୋଟିଏ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ ମେସିନ୍-ପଢିପାରୁଥିବା ଭୋଟର ତାଲିକା ଦିଆଯିବା ଉଚିତ। ଭୋଟରଙ୍କ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ନଷ୍ଟ କରିବାର ନିୟମ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଭୋଟ ଚୋରି ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିରୋଧୀ ପଦକ୍ଷେପ। ଆମେ ଏକ ମହାନ ଗଣତନ୍ତ୍ର।
- ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ନିଜ ଭାଷଣ ସମୟରେ ବ୍ରାଜିଲ ମଡେଲର ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ହରିୟାଣା ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଏହି ବ୍ରାଜିଲ ମଡେଲର ଚିତ୍ର ୨୨ ଥର ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ବସିଥିବା କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦମାନେ ଲୋକସଭାରେ ବ୍ରାଜିଲ ମଡେଲର ଚିତ୍ର ଦେଖାଇଥିଲେ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଲିକାରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ନାମ ୧୦୦ ଥର ଦେଖାଯାଇଛି। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ନଥିଲେ।
