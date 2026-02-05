Advertisement
Zee OdishaOdisha Politicsପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଲୋକସଭାରେ ଆକ୍ରମଣ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଥିଲା କହିଲେ ବାଚସ୍ପତି

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଲୋକସଭାରେ ଆକ୍ରମଣ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଥିଲା କହିଲେ ବାଚସ୍ପତି

ଆଜି ଲୋକସଭାରେ ବାଚସ୍ପତି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ଗୃହ ଭିତରୁ ଗୁପ୍ତ ସୂଚନା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସୂଚନା ପାଇଛନ୍ତି। ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚୌକି ନିକଟକୁ ଯାଇ ହଙ୍ଗାମା କରିବାକୁ ଏବଂ କିଛି ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣା ଘଟାଇବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଥିଲେ। 

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Feb 05, 2026, 05:37 PM IST

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଲୋକସଭାରେ ଆକ୍ରମଣ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଥିଲା କହିଲେ ବାଚସ୍ପତି

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଲୋକସଭାରେ ଆକ୍ରମଣ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଥିଲା ତେଣୁ ମୁଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଲୋକସଭା ନ ଆସିବାକୁ କହିଥିଲି ବୋଲି ବାଚସ୍ପତ୍ତି ଓମ୍‌ ବିର୍ଲା କହିଛନ୍ତି । ଗତକାଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲୋକସଭା ନ ଆସିବାକୁ ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରିଥିଲା କଂଗ୍ରେସ । ବିରୋଧୀ କଂଗ୍ରେସର ମହିଳା ସାଂସଦ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସିଟ୍‌କୁ ଘେରି ରହିଥିଲେ ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ବୁଧବାର ଦିନ ଲୋକସଭାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ ଉପରେ ଆଲୋଚନାର ଉତ୍ତର ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ, ବିରୋଧୀଙ୍କ ହଟ୍ଟଗୋଳ ଯୋଗୁଁ ସେ ପହଞ୍ଚି ନଥିଲେ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ ପଡିଥିଲା। ଆଜି ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲା ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଗତକାଲି ଗୃହର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କୁ ଗୃହରେ ଯୋଗ ନ ଦେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଯଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ କିଛି ହୋଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ସଂସଦର ମର୍ଯ୍ୟାଦା କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ସଂସଦର ଇତିହାସରେ ଏହା ହୁଏତ ପ୍ରଥମ ଥର ଯେ, ଲୋକସଭାର ବାଚସ୍ପତି ସଂସଦ ଭିତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ବିପଦକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି।

ଆଜି ଲୋକସଭାରେ ବାଚସ୍ପତି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ଗୃହ ଭିତରୁ ଗୁପ୍ତ ସୂଚନା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସୂଚନା ପାଇଛନ୍ତି। ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚୌକି ନିକଟକୁ ଯାଇ ହଙ୍ଗାମା କରିବାକୁ ଏବଂ କିଛି ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣା ଘଟାଇବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଥିଲେ। ବାଚସ୍ପତି କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ସୂଚନା ପାଇଲି ଯେ, କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚୌକି ପାଖକୁ ଯାଇ କିଛି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭୟ କରିଥିଲି ଯେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଘଟିପାରେ। ଯଦି କୌଣସି ଘଟଣା ଘଟିଥାନ୍ତା, ତେବେ ଏହା ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଏକ କଳା ଦିନ ହୋଇଥାନ୍ତା।"

ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପରିସ୍ଥିତିର ଗମ୍ଭୀରତା ଯୋଗୁଁ ସେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ମୁକାବିଲାକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ, ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗୃହକୁ ନ ଆସିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲି।" ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ଟାରେ ଲୋକସଭାରେ ଭାଷଣ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା। ଅନେକ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ମହିଳା, ବ୍ୟାନର ଧରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚୌକି ନିକଟକୁ ପୂର୍ବରୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ହେବା ଦେଖି ବାଚସ୍ପତି ଲୋକସଭା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଥିଲେ। ଗତକାଲି ସଂସଦ ଭବନ ପରିସରରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନାରେ ବିଜେପି ସାଂସଦ ମନୋଜ ତିୱାରୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ, କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିରୋଧୀ ମହିଳା ସାଂସଦମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି।

About the Author
author img
Soubhagya Ranjan Mishra

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଲୋକସଭାରେ ଆକ୍ରମଣ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଥିଲା କହିଲେ ବାଚସ୍ପତି
