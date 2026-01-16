Maharashtra BMC Election Results: ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବିଜେପି ଲହର; ବମ୍ଫର ବିଜୟ ପରେ ଦଳ ଜାରି କଲା ବୟାନ

Maharashtra BMC Election Results: ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ନଗର ନିଗମ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ମହାୟୁତି ମେଣ୍ଟ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟର ୨୯ଟି ନଗର ନିଗମର ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ମହାୟୁତି ମେଣ୍ଟକୁ ସୂଚିତ କରୁଛି।
ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବିଜେପି ମେଣ୍ଟର ବିଜୟ ଉପରେ ବିଜେପି ସାଂସଦ ସୁଧାଂଶୁ ତ୍ରିବେଦୀ କହିଛନ୍ତି, "ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ମହାଯୁତି ବିଜେପି ଏବଂ ଆମର ମେଣ୍ଟ ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ନଗର ନିଗମ ନିର୍ବାଚନରେ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି। ଏହା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଜେପି ଏବଂ ଏନଡିଏ ପ୍ରତି ଗ୍ରହଣୀୟତା ନିରନ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ କେରଳ ନଗର ନିଗମ ନିର୍ବାଚନରେ, ଆମେ ତିରୁବନନ୍ତପୁରମରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବହୁମତ ପାଇଲୁ। ଆଜି, ଦେଶ ଏବଂ ଏସିଆର ସର୍ବବୃହତ ନଗର ନିଗମ ବିଏମସି ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି-ଏନଡିଏ-ମହାୟୁତି ଯେଉଁ ଅଭୂତପୂର୍ବ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ।"
ବିଜେପି ସାଂସଦ ସୁଧାଂଶୁ ତ୍ରିବେଦୀ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ କହିପାରିବି ଯେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଲୋକମାନେ ଭାରତ ପାଇଁ ଏହି ନୂତନ ବିକାଶକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବୁଛି GenZ VB ଅର୍ଥାତ୍ 'ବିକଶିତ ଭାରତ'କୁ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଏକ ବହୁତ ଭଲ ସଙ୍କେତ, ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ସଙ୍କେତ। ଯେଉଁମାନେ ନକାରାତ୍ମକତା ଉପରେ ରାଜନୀତି କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଲୋକମାନେ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି... ମୁଁ ଏହା ମଧ୍ୟ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ଯେ ଏବେ ବି INDI ମେଣ୍ଟ ଅଛି କି... INDI ମେଣ୍ଟର ଧାରଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି।"
ବିଜେପିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ତରୁଣ ଚୁଗ୍ କହିଛନ୍ତି, "ଏହା ଉତ୍ସବର ଦିନ... ଆଜି, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ସମସ୍ତ ପୌର କମିଟି ଏବଂ ନଗର ନିଗମର ଲୋକମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ନୀତି, ତାଙ୍କର ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦ ଏବଂ ଏକ ବିକଶିତ ଭାରତ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବିଜୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଲୋକମାନେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନାର ତାଳେ ତାଳେ ନାଚୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଭୋଟ ଦେଇ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି ଫଳାଫଳ ଜାତୀୟ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ଏକ ବିଜୟ। ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା ହେବା ପୂର୍ବରୁ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ଗାନ୍ଧୀ-ନେହରୁ ପରିବାରର ଯୁବରାଜଙ୍କ ପରି, ନୂତନ ଉପାୟରେ ତାଙ୍କର ପୁରୁଣା ଧ୍ୱନି ଗାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। କେତେବେଳେ EVM ଭୁଲ, କେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ଭୁଲ, କେତେବେଳେ ଭୋଟର ତାଲିକା ଭୁଲ, ଏବଂ ଏବେ କାଳୀ ଭୁଲ।"
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ରାହୁଲ, ଦର୍ପଣ ସଫା କରିବାକୁ କଷ୍ଟ କରନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦର୍ପଣ ସଫା କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁର ଦାଗ ଲିଭିଯିବ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ୟ କାହା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ପରାଜୟକୁ ଦୋଷ ଦେବା ପାଇଁ ଦର୍ପଣ ସଫା କରିବା ପରି। ଏହି ସମୟରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସମେତ ଆପଣଙ୍କ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଭୋଟ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କର କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି।"