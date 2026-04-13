Bjd: ମାନସ ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କୁ ମିଳିଲା ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ, ସୁଲତା ଦେଓଙ୍କୁ...

Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3177074
Zee OdishaOdisha PoliticsBjd: ମାନସ ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କୁ ମିଳିଲା ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ, ସୁଲତା ଦେଓଙ୍କୁ...

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Apr 13, 2026, 02:30 PM IST

Trending Photos

Bjd:ଓଡି଼ଶା ରାଜନୀତିରେ ହଲଚଲ୍। ବିଜେଡି ସଂସଦୀୟ ଦଳର ନେତା ହେଲେ ମାନସ ମଙ୍ଗରାଜ । ଏବଂ ସୁଲତା ଦେଓଙ୍କୁ ବିଜେଡି ସଂସଦୀୟ ଦଳର ଉପନେତା ସହ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକର ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି। ଉଭୟଙ୍କ ଚୟନକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇ ରାଜ୍ୟ ସଭା ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ।

ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ନିକଟରେ, ବରିଷ୍ଠ ନେତା ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଦଳର ସଂସଦୀୟ ନେତା ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ । ତେବେ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ ଖାଲି ପଡିଥିବା ପଦବୀ ପୂରଣ ପାଇଁ ବିଜେଡି ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏନେଇ ଦଳ  ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି । ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ,  ମାନସ ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କୁ ବିଜେଡି ସଂସଦୀୟ ଦଳ ନେତା ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସାଂସଦ ସୁଲତା ଦେଓକୁ ବିଜେଡି ସଂସଦୀୟ ଦଳ ଉପନେତା ସହ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକର ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି। 

Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
Narmada Behera

