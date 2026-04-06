Zee OdishaOdisha Politicsମଞ୍ଜୁଲତା ମଣ୍ଡଳ ଓ ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ମଣ୍ଡଳ ବିଜେଡିରୁ ସସ୍‌ପେଣ୍ଡ୍‌

ମଞ୍ଜୁଲତା ମଣ୍ଡଳ ଓ ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ମଣ୍ଡଳ ବିଜେଡିରୁ ସସ୍‌ପେଣ୍ଡ୍‌

ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ମଣ୍ଡଳ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କାହିଁକି ସସ୍‌ପେଣ୍ଡ୍‌ କରାଗଲା ମୁଁ ଜାଣିନି ଏବଂ ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦଳବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିନାହିଁ ।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Apr 06, 2026, 08:08 PM IST

ମଞ୍ଜୁଲତା ମଣ୍ଡଳ ଓ ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ମଣ୍ଡଳ ବିଜେଡିରୁ ସସ୍‌ପେଣ୍ଡ୍‌

Odisha Politics: ଭଦ୍ରକର ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ମଞ୍ଜୁଲତା ମଣ୍ଡଳ ଏବଂ ଧାମନଗରର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ମଣ୍ଡଳ ବିଜେଡିରୁ ସସ୍‌ପେଣ୍ଡ୍‌ ହୋଇଛନ୍ତି । ଦଳବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଭିଯୋଗରେ ବିଜେଡିରୁ ସସ୍‌ପେଣ୍ଡ୍‌ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।

ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ମଣ୍ଡଳ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କାହିଁକି ସସ୍‌ପେଣ୍ଡ୍‌ କରାଗଲା ମୁଁ ଜାଣିନି ଏବଂ ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦଳବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିନାହିଁ । ସରପଞ୍ଚରୁ ମୋର ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । କେହି ଅସହିଷ୍ଣୁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ କିଛି ରିପୋର୍ଟ କରିଥାଇ ପାରନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।

Also Read- ରାଜ୍ୟର ୧୪ଟି ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ କୁଳପତି ନିଯୁକ୍ତ

Also Read- କାଳବୈଶାଖୀରେ ଭୁଶୁଡ଼ିଲା ତୋରଣ, କାଶ୍ମୀରର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କଲା କୁଆପଥର ବର୍ଷା

Soubhagya Ranjan Mishra

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Ratnabhandar
Ratnabhandar: ୪ଦିନ ଧରି କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଚାଲିବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରର ଗଣତି ମଣତି
Odia News
ରାଜ୍ୟର ୧୪ଟି ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ କୁଳପତି ନିଯୁକ୍ତ
weather update
କାଳବୈଶାଖୀରେ ଭୁଶୁଡ଼ିଲା ତୋରଣ, କାଶ୍ମୀରର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କଲା କୁଆପଥର ବର୍ଷା
Stock Market
ସେନସେକ୍ସ ୭୮୭ ପଏଣ୍ଟ ଟପିଲା, ନିଫ୍ଟି ୨୨,୯୫୦ ଉପରେ ବନ୍ଦ ହେଲା
Delhi assembly
ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭା ଫାଟକରେ ପଶିଲା ଅଜଣା କାର୍, ତା'ପରେ...