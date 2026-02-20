ବିଧାୟିକା VS ମେୟର: ଜଣ୍ଡିସ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଜବାବ ରଖିଲେ ସୁବାସ ସିଂ

ବିଧାୟିକା ସୋଫିଆଙ୍କ ଆରୋପର ଜବାବ ରଖିଛନ୍ତି ମେୟର ସୁବାସ ସିଂ । ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଜଣ୍ଡିସ ସମୟରେ ସୋଫିଆ ମ୍ୟାଡାମ କେଉଁଠି ଥିଲେ ? ସୋଫିଆ କଣ ଦାୟିତ୍ଵ ତୁଲାଇଛନ୍ତି ? ସେ ହଠାତ୍ ମିଡିଆ ସାମ୍ନାକୁ ଆସି ଜଣ୍ଡିସ ବ୍ୟାପିବା ପାଇଁ ମେୟର ଦାୟୀ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ।
କଟକ: ଜଣ୍ଡିସ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଧାୟିକା-ମେୟର ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପକୁ ନେଇ ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି । ବିଧାୟିକା ସୋଫିଆଙ୍କ ଆରୋପର ଜବାବ ରଖିଛନ୍ତି ମେୟର ସୁବାସ ସିଂ । ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଜଣ୍ଡିସ ସମୟରେ ସୋଫିଆ ମ୍ୟାଡାମ କେଉଁଠି ଥିଲେ ? ସୋଫିଆ କଣ ଦାୟିତ୍ଵ ତୁଲାଇଛନ୍ତି ? ସେ ହଠାତ୍ ମିଡିଆ ସାମ୍ନାକୁ ଆସି ଜଣ୍ଡିସ ବ୍ୟାପିବା ପାଇଁ ମେୟର ଦାୟୀ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି । ମୁଁ ଏବଂ କମିଶନର ସମେତ ସିଏମସିର ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛୁ । ହେଲେ ସେ ବିଧାୟିକା ଭାବରେ କ’ଣ ଦାୟିତ୍ଵ ତୁଲାଇଛନ୍ତି ତାହା କୁହନ୍ତୁ । ସେ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟି ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ । ମୋତେ ଦୁର୍ନୀତି ଗ୍ରସ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ହେଲେ ସେ ଓ ତାଙ୍କ ବାପା ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ୍ ଉଭୟ ଦୁର୍ନୀତିରେ ଲିପ୍ତ । ସେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଭଳି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଗତକାଲି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି କଟକରେ ଜଣ୍ଡିସ କାୟା ବିସ୍ତାର କରିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସୋଫିଆ ଫିର୍ଦ୍ଦୋଶ ମେୟର ସୁବାସ ସିଂଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରି କହିଥିଲେ ଯେ, ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଏଜେନ୍ସିକୁ ବାରମ୍ବାର ଟେଣ୍ଡର ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ କଟକରେ ଏବେ ୨୦ ପରିବାର ଜଣ୍ଡିସରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ । କଟକର ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ସଫା ହେଉନି ତେଣୁ ପିଇବା ପାଣିରେ ଡ୍ରେନ୍ ପାଣି ମିଶୁଛି ।
