Add Zee Business As A Preferred Source
App

MMDR ସଂଶୋଧନକୁ ନେଇ ତାତିବ ବିଧାନସଭା, ଖଣି ରାଜସ୍ୱ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବ ବିରୋଧୀ ଦଳ

ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଦଳର ଉପନେତା ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭରୁ ଦଳ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବ। ବିଜେଡିର ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ସଂଶୋଧିତ ଆଇନ ଲାଗୁ ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାୟ ୧ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଖଣି ସମ୍ପର୍କିତ ବକେୟା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ। ଏହି ଦାବିକୁ ଶାସକ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ବିରୋଧ କରାଯାଇଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Sep 21, 2026, 11:22 AM IST|Updated: Sep 21, 2026, 11:22 AM IST
MMDR ସଂଶୋଧନକୁ ନେଇ ତାତିବ ବିଧାନସଭା, ଖଣି ରାଜସ୍ୱ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବ ବିରୋଧୀ ଦଳ

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Gold Mine Collapse: ଧସିଲା ସୁନା ଖଣି, ୧୧ ମୃତ; ୩୦ ଉଦ୍ଧାର, ଚାଲିଛି ସନ୍ଧାନ
2
3
4
5