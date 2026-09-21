MMDR ସଂଶୋଧନକୁ ନେଇ ତାତିବ ବିଧାନସଭା, ଖଣି ରାଜସ୍ୱ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବ ବିରୋଧୀ ଦଳ

MMDR Amendment Act 2026: ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୨ରୁ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଅଧିବେଶନରେ MMDR Amendment Act, 2026କୁ ନେଇ ଜୋରଦାର ଆଲୋଚନା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ ଏହି ଆଇନର ଓଡ଼ିଶାର ଖଣି ରାଜସ୍ୱ ଉପରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରଭାବକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି।
ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଦଳର ଉପନେତା ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭରୁ ଦଳ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବ। ବିଜେଡିର ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ସଂଶୋଧିତ ଆଇନ ଲାଗୁ ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାୟ ୧ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଖଣି ସମ୍ପର୍କିତ ବକେୟା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ। ଏହି ଦାବିକୁ ଶାସକ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ବିରୋଧ କରାଯାଇଛି।
ବିଜେଡି ଆହୁରି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି ଯେ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ରାଜ୍ୟର ଆଡଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲ୍ ପୀତାମ୍ବର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦାଖଲ ଆଫିଡେଭିଟ୍ରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାୟ ୧ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଖଣି ବକେୟା ପାଇବା ସହିତ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରାୟ ୧୨ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଅତିରିକ୍ତ ରାଜସ୍ୱ ପାଇପାରେ ବୋଲି ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସହ ଏହାର ପାର୍ଥକ୍ୟ କାହିଁକି ରହିଛି, ସେନେଇ ବିଜେଡି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ମାଗିବ ବୋଲି କହିଛି।
ଅନ୍ୟପଟେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ମତ ହେଉଛି ଯେ MMDR Amendment Act, 2026 ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଖଣି ରାଜସ୍ୱ ଅଧିକାରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ହଟାଉନାହିଁ। PIB ଅନୁଯାୟୀ, ଖଣି କ୍ଷେତ୍ରର ମୋଟ ଟିକସ ଓ ବୈଧାନିକ ଦେୟର ପ୍ରାୟ ୯୦% ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ମିଳୁଛି ଏବଂ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜାରି ରହିବ। ସରକାର ଏହି ସଂଶୋଧନକୁ ଖଣି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ସ୍ଥିରତା ଓ ନିବେଶ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୋଲି କହିଛି।
ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ବ୍ୟତୀତ ଅଧିବେଶନରେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ତ୍ରୁଟି, ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା, କୃଷକ ସମସ୍ୟା, ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା ଓ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଅଧିକାର ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଉଠିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ MMDR ସଂଶୋଧନ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି।