କଂଗ୍ରେସ୍ ଦଳ ପଛରେ ପଡିବାର କାରଣ କହିଲେ ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ୍

Odisha Politics

ନିଜ ମନ୍ତବ୍ୟରେ ମୋକିମ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ,  'ମୁଁ ବାରମ୍ୱାର କହିଛି ଯଦି ଓଡ଼ିଶାରେ କଂଗ୍ରେସ୍ ରେ ଯଦି ପ୍ୟାନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଛବି କାହାର ଥିବ ଯିଏ ସବୁ କୋଣରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ଥିବ ଯିଏ ସବୁ କୋଣର ଲୋକଙ୍କୁ ଜାଣିଥିବେ ଏବଂ ସବୁ କୋଣର ଲୋକଙ୍କ ସହ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରିଚୟ ଥିବ ତେବେ ସେ କେବଳ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକ' ।

Jan 03, 2026, 06:48 PM IST

Odisha Politics: ଦଳରୁ ନିଲମ୍ୱନ ପରେ କଂଗ୍ରେସ୍ ଦଳ ପ୍ରତି ମନଖୋଲା କଥା କହୁଛନ୍ତି କଟକର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ୍ । ଆଜି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ଅସନ୍ତୋଷ ବଖାଣିଛନ୍ତି । କଂଗ୍ରେସ୍ ଦଳ ପଛରେ ପଡିବାର କାରଣ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି କହିଛନ୍ତି ମୋକିମ୍ ।

ନିଜ ମନ୍ତବ୍ୟରେ ମୋକିମ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ,  'ମୁଁ ବାରମ୍ୱାର କହିଛି ଯଦି ଓଡ଼ିଶାରେ କଂଗ୍ରେସ୍ ରେ ଯଦି ପ୍ୟାନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଛବି କାହାର ଥିବ ଯିଏ ସବୁ କୋଣରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ଥିବ ଯିଏ ସବୁ କୋଣର ଲୋକଙ୍କୁ ଜାଣିଥିବେ ଏବଂ ସବୁ କୋଣର ଲୋକଙ୍କ ସହ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରିଚୟ ଥିବ ତେବେ ସେ କେବଳ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକ' । 'ତା ଛଡା ଏହି ୨୫ ବର୍ଷରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରି ନାହାନ୍ତି' । 'ସେ ଯେଉଁ ପଦବୀ ଖାଲି ହେଇଯାଇଛି ଯାହା ପାଇଁ ଆଜି କଂଗ୍ରେସ୍ ଦଳ ବୋହୁତ ପଛକୁ ଚାଲିଯାଇଛି' ।' ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ନାହିଁ' । 'ଏ ଦୋଷ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ କେନ୍ଦ୍ରର କାରଣ ଜଣେ ନେଚ୍ୟୁରାଲ୍ ଲିଡର ଯିଏ ତିଆରି କରିଥିବେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଏବଂ ତିଆରି କରିଥିବେ ସମସ୍ତ ସଂଗଠନକୁ' । 'ସେପରି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଉଠେଇ ସାଇଡ୍ କରିଦେଇ ତାଙ୍କ ବିନା ପରାମର୍ଶରେ ବିନା ବୁଝାମଣାରେ ଯଦି ଆଉ କାହାକୁ ଆଣି ବସେଇ ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ସେ ସଙ୍ଗଠନ ତା ସହ କାମ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ବିଫଳ ହେବ ଯାହା କଂଗ୍ରେସ୍ ଦଳରେ ହେଇଛି' । 'ଯେତେବେଳେ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କମଳନାଥ ଆସି ଅତୀତ କହିଲେ ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ପିସିସି ସଭାପତି କରାଗଲା ସେଇଠି ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା କଂଗ୍ରେସର କ୍ଷତି ହେବାରେ' । 'ତାପରେ ଯେଉଁ କ୍ଷତି କଂଗ୍ରେସ୍ ସହିଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଥିରୁ ଉଠି ପାରିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ତିଆରି ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ' । 'ଯଦି ସେ ସମୟରେ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ଜାନକୀ ବାବୁଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରି ତାଙ୍କର ମନୋନୀତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କୁ ଯଦି ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ କଂଗ୍ରେସର ଏ ଅବସ୍ଥା ହେଇନଥାନ୍ତା' ।

ପୂର୍ବରୁ କଂଗ୍ରେସ୍ ଦଳର ପ୍ରାଥମିକ ସଦସ୍ୟ ପଦରୁ ନିଲମ୍ୱିତ ହେବା ପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଥିଲେ ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ୍ । ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ସ୍ମିତହାସ୍ୟ ଓଠରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ମୋକିମ୍ କହିଥିଲେ ଯେ, କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ କୁହନ୍ତି, 'ଡରୋ ମତ୍' ସେହିଥିରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଭିତରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଦଳ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଧିରେ ଧିରେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଉଛି । ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ୬ଟି ନିର୍ବାଚନରେ ପରାଜୟ ବରଣ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ । ସେସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଏକ ପତ୍ର ଲେଖି ସତ ଜଣାଇଥିଲି । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏହା ପ୍ରଘଟ ହୋଇଥିଲା । କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହେଁ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ ମୋକିମ ।

ମୋକିମ୍ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ, ମୋର ଯେଉଁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ବିଚାରଧାରା ଏବଂ ଦଳକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଥିଲା ତାହା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ଆଲୋଚନା ପରିସରଭୁକ୍ତ ହୋଇଛି ତେଣୁ ମୁଁ ସେଥିରେ ଖୁସି ଅଛି । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କଂଗ୍ରେସ ଏହା ଉପରେ ନିଶ୍ଚେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବ ଏବଂ ଜାତୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ଆଲୋଚନା କରିବେ ବୋଲି ଆଶା ରହିଛି । କଂଗ୍ରେସ ମତେ ପ୍ରାଥମିକ ସଦସ୍ୟ ପଦରୁ ବହିସ୍କୃତ କରିଛି କିନ୍ତୁ ମୋ ବିଚାରଧାରାରୁ କଂଗ୍ରେସ ଦୂରେଇପାରିବ ନାହିଁ । ମୋ ମଧ୍ୟରେ କଂଗ୍ରେସର ବିଚାରଧାରା ରହିଛି ମୋ ପରିବାର କଂଗ୍ରେସ ସହ ଜଡିତ ଥିଲେ । କଂଗ୍ରେସ ହୁଏତ ମତେ ଦୂରେଇଦେଇପାରେ ହେଲେ ମୋ ମଧ୍ୟରୁ ମୋ ବିଚାରଧାରାରୁ ମୁଁ କଂଗ୍ରେସକୁ ଦୂରେଇପାରିବି ନାହିଁ । ମୁଁ ମୋର ପରାମର୍ଶଦାତା ଶୁଭେଚ୍ଛୁଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେର କଣ ହେବ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରିବି । ମୁଁ ସମାଜସେବା କରେ ରାଜନିତୀ ତାହାର ଏକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଆଗକୁ ଏଥିରୁ ବିରାମ ନେବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି । ଦଳକୁ ଏବଂ ମୋ ବିଚାରଧାରାକୁ ଆଇନା ଦେଖାଇ ଯଦି ମୋ ଉପରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇଛି ମୁଁ ତାକୁ ଖୁସିରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି କାରଣ ଦଳ ନିଶ୍ଚିତରୂପେ ଏହାର ଆଲୋଚନା କରିବ । ଝିଅ ତଥା ବିଧାୟିକା ସୋଫିଆ ଫିର୍ଦ୍ଦୋଶଙ୍କୁ ନେଇ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରଶ୍ନରେ ମୋକିମ କହିଥିଲେ ଯେ, ମୋ ମତ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ ମୁଁ ଏଥିରେ କାହାକୁ ଜଡିତ କରୁନାହିଁ । ମୁଁ ଆନନ୍ଦିତ ଅଛି ଯେ, କଟକବାସୀ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି । ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ୟ ପଥରେ ଚାଲନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଇ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ପଡେ ।

ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ଦଳ ବିରୋଧି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଦଳରୁ ବିଦା ହୋଇଥିଲେ ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ। ମୋକିମଙ୍କୁ ବହିଷ୍କୃତ କରିଥିଲା ଏଆଇସିସି। କିଛି ଦିନ ତଳେ ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସର ନେତୃତ୍ୱକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ। ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ନିକଟକୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ। ତେବେ ପରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ତାଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବହିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସର ନେତୃତ୍ୱକୁ ନେଇ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ୍ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ। ଯାହା ପରେ କଂଗ୍ରେସ କନ୍ଦଳ ପଦାରେ ପଡିଥିଲା। ଏହି ଚିଠିକୁ ନେଇ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ କହିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ବିଜେପି ସଂପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଚାଲିଯିବା ଦରକାର। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଓ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ଼୍‌ଗେ ବହୁ ପରିଶ୍ରମ କରି ଦଳକୁ ଆଗକୁ ନେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ବ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ।

Soubhagya Ranjan Mishra

