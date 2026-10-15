Add Zee Business As A Preferred Source
App

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ସାଂସଦ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ

ବେଆଇନ ପାର୍କିଂ ପାଇଁ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଉଦବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।

Written BySoubhagya Ranjan MishraEdited BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Oct 15, 2026, 05:26 PM IST|Updated: Oct 15, 2026, 05:26 PM IST
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ସାଂସଦ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ
Image Credit: ସେକ୍ସନ-୭୨ ଅଧୀନରେ ଗାଡି ଜବତ ପାଇଁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ସାଂସଦ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra is a seasoned media professional with more than 12 years of experience in the national media landscape. Having started his journey with Sambad, the state's number one daily newspaper, he transitioned to broadcast journalism with Kamyab TV. His career highlights include a pivotal role as a Programme Producer at Zee Media starting in 2016 and leading Odisha's digital operations for Network18 as Digital Head in 2022. Since 2023, he has been back with Zee Media, driving impactful content strategy.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Top 10 news: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜି ସକାଳର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...
2
3
4
5