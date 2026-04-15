ନୂଆ ଦଳ ଗଠନ ପରେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କଲେ ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ

Zee OdishaOdisha Politics

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Apr 15, 2026, 05:33 PM IST

Odisha Janata Congress: ଆଜି ନୂଆ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଓଡ଼ିଶା ଜନତା କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟିର ମୂଳଦୁଆ ପଡ଼ିଛି । ଭୁବନେଶ୍ବର ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପଡ଼ିଆରେ ଏକ ବିରାଟ ସମାବେଶରେ ମହମ୍ମଦ ମୋକିମଙ୍କ ନେତୃତ୍ବରେ ନୂଆ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳର ଲୋକାର୍ପଣ ହୋଇଛି ।

ନୂଆ ଦଳ ଗଠନ ପରେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରି ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଓଡ଼ିଶା ଜନତା କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ପୌର ଓ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଭାଗ ନେବ । ଯୁବ ଶକ୍ତି ଆଗକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ସମାବେଶ ସ୍ଥଳରୁ ଆହ୍ବାନ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋକିମ୍ ।

ଅନ୍ୟପଟେ, ମୋକିମଙ୍କ ନୂଆ ଦଳ ଲୋକାର୍ପଣ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେଇଛନ୍ତି ନିଲମ୍ବିତ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟିକା ତଥା ମୋକିମଙ୍କ ଝିଅ ସୋଫିଆ ଫିର୍ଦ୍ଦୋସ। ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପଡ଼ିଆରେ ହଜାର ହଜାର ସମର୍ଥକଙ୍କ ଭିଡ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।

Soubhagya Ranjan Mishra

