ମୋ ମାଆଙ୍କୁ ଅପମାନ ଦେଶର ମା, ଭଉଣୀ ଏବଂ ଝିଅଙ୍କ ପ୍ରତି ଅପମାନ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ମୋ ମାଆଙ୍କୁ ଅପମାନ ଦେଶର ମା, ଭଉଣୀ ଏବଂ ଝିଅଙ୍କ ପ୍ରତି ଅପମାନ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

PM Modi News: ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଦରଭଙ୍ଗାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ପ୍ରତି ହୋଇଥିବା ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ପ୍ରକୃତରେ ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାଆଙ୍କ ପ୍ରତି ଅପମାନ।

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Sep 02, 2025, 03:14 PM IST

PM Modi News: ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଦରଭଙ୍ଗାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ପ୍ରତି ହୋଇଥିବା ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ପ୍ରକୃତରେ ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାଆଙ୍କ ପ୍ରତି ଅପମାନ। ଏସବୁ କହିବା ସମୟର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ବହୁତ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଆଖି ଛଳଛଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଏପରିକି କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ମାଆ ତାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦାରିଦ୍ର୍ୟରେ ବଡ଼ କରିଛନ୍ତି, ଅନେକ ବଳିଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ, ମାଆର ମର୍ଯ୍ୟାଦା, ତାଙ୍କ ସମ୍ମାନ, ତାଙ୍କ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରାଥମିକତା। ମାଆ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ବିଶ୍ୱ, ମାଆ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଆତ୍ମସମ୍ମାନ। ଏହା ପରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ତାଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଜୀବିକା ନିଧିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଜିଟାଲ୍ ଦେଖି ମୁଁ ଖୁସି ... ମୁଁ ବିହାରର ମା' ଏବଂ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ମୁଁ ନୀତିଶ କୁମାର ଏବଂ ବିହାରର ଏନଡିଏ ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଚମତ୍କାର ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି।

ଏହା ପରେ ଅପମାନଜନକ ଭାଷା ବିବାଦ ଉପରେ ନିଜର ମତାମତ ବାଣ୍ଟି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଥିଲେ ଯେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ବିହାରରେ ଯାହା ଘଟିଥିଲା... ମୁଁ ଏହା କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ କରି ନଥିଲି। ବିହାରରେ ଆରଜେଡି-କଂଗ୍ରେସର ମଞ୍ଚରୁ ମୋ ମାଆଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା... ଏହି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କେବଳ ମୋ ମାଆଙ୍କ ପ୍ରତି ଅପମାନ ନୁହେଁ... ଏଗୁଡ଼ିକ ଦେଶର ମା', ଭଉଣୀ ଏବଂ ଝିଅଙ୍କ ପ୍ରତି ଅପମାନ। ମୁଁ ଜାଣେ ଏହା ଦେଖିବା ଏବଂ ଶୁଣିବା ପରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ କେତେ ଖରାପ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ ମୋ ହୃଦୟରେ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରୁଛି, ତାହା ବିହାରର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ, ଆଜି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବିହାରର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମା' ଏବଂ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦେଖୁଛି, ଆଜି ମୁଁ ଏବଂ ମୋର ହୃଦୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଦୁଃଖ ବାଣ୍ଟି ନେଉଛୁ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ମା' ଏବଂ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ମୁଁ ଏହାକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରିବି।

