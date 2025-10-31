Nuapada By-Election: ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜାରି କଲେ ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତା, ଏହି ଦିନ ନୂଆପଡାରେ କରିବେ ପ୍ରଚାର

Naveen Patnaik: ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଗାମୀ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିବେ। ଏଥି ପାଇଁ ପଟ୍ଟନାୟକ ନଭେମ୍ବର ୩ ତାରିଖରେ ନୂଆପଡାର କୋମନା ଗସ୍ତ କରିବେ।
Trending Photos
Nuapada By-Election: ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର (BJD) ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ (Naveen Patnaik) ଆଗାମୀ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆଙ୍କ (Snehangini Chhuria) ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିବେ। ଏଥି ପାଇଁ ପଟ୍ଟନାୟକ ନଭେମ୍ବର ୩ ତାରିଖରେ ନୂଆପଡାର କୋମନା ଗସ୍ତ କରିବେ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରି ଏକ ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତା ଜାରି କରିଛନ୍ତି।
ଭିଡିଓରେ, ପଟ୍ଟନାୟକ କୋମନାର ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି।
ନିଜ ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତାରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇ କହିଛନ୍ତି, "ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, କୋମନାର ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ। ମୁଁ ନଭେମ୍ବର ୩ ତାରିଖରେ କୋମନା ଆସୁଛି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରି ଆଲୋଚନା କରିବି। ଆପଣମାନେ ଖୁସି ତ?"
ମୁଁ ଆସୁଛି କୋମନା
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭେଟିବି, ସୁଖଦୁଃଖ ବୁଝିବି। #JuharNuapada#Nuapada #VoteForBJD pic.twitter.com/bvxOuu2Zow
— Naveen Patnaik (@Naveen_Odisha) October 31, 2025
ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଗସ୍ତ ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ମନୋନୀତ କରିଥିବା ଛୁରିଆଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚ ନଭେମ୍ବର ୧୧ ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏବଂ ଭୋଟ ଗଣତି ନଭେମ୍ବର ୧୪ ତାରିଖରେ ହେବ।