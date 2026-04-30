କେନ୍ଦୁଝର ଘଟଣା ଉଠାଇଲେ ନବୀନ, ଦାନ ମାଝୀ କଥା ମନେ ପକାଇଲେ ପ୍ରଭାତୀ

ହରେ ବିରୋଧୀଦଳ ନେତା ନବୀନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା । ଦାନ ମାଝୀ ଘଟଣାକୁ ମନେ ପକାଇ ପ୍ରଭାତୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିଜେଡି ସରକାର ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା ନିନ୍ଦିତ ହେଲା ।
Odisha Politics: ଆଜି ବିଧାନସଭା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନରେ କେନ୍ଦୁଝର କଙ୍କାଳ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ମାଟି ତଳୁ କଙ୍କାଳ କାଢ଼ି ପ୍ରମାଣ ଦେବା କିଭଳି ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ସହ ଡବଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାରରେ ବ୍ୟାଙ୍କ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଆସୁଛି ବୋଲି ନବୀନ ।
ନବୀନ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ମହିଳା ଅସୁରକ୍ଷିତ ବୋଲି କହିଥିଲା ଆମେରିକା । ବିଜୁ ବାବୁ ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ୩୩% ସଂରକ୍ଷଣ ଦେଇଥିଲେ । ୨୦୦୦ ମସିହାରେ ମୋ ସରକାର ୫୦% ସଂରକ୍ଷଣ ଦେଇଥିଲା । ମୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସଂସାଦଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛି । ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ବିଲ୍ ରାଜ୍ୟର ରାଜନୈତିକ ଅଧିକାରୀ କମେଇବ । ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଏବଂ ମୁଁ ଥିବା ଯାଏଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ହକ୍ରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ ନାହିଁ ବୋଲି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି ।
ଅନ୍ୟପଟେ, ଗୃହରେ ବିରୋଧୀଦଳ ନେତା ନବୀନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା । ଦାନ ମାଝୀ ଘଟଣାକୁ ମନେ ପକାଇ ପ୍ରଭାତୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିଜେଡି ସରକାର ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା ନିନ୍ଦିତ ହେଲା । ସେତେବେଳେ ନବୀନ ବାବୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭାତୀ । ଆଜି କହୁଛନ୍ତି କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ସମ୍ମାନ ରହିଛି । ନବୀନଙ୍କ ୨୫ ବର୍ଷ ଶାସନରେ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ହୋଇଛି ବୋଲି ପ୍ରଭାତୀ କହିଛନ୍ତି ।
