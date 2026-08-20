/ଡବଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାରଙ୍କୁ ନବୀନଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ୍, କହିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଲୁଟିନେଲା

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟ ସମେତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ତଥା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ Xରେ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିବା ସହ ନବୀନ ସିଧାସଳଖ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ।
ନବୀନ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର MMDR ବିଲ୍ ଆଣି ଓଡ଼ିଶାର ଖଣି ସମ୍ପଦ ଉପରେ ଥିବା ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାରକୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛି। ଏହି ନୂଆ ଆଇନ ଆମ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଉପରୁ ଆମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହଟାଇ ଦେଇଛି। ଏହା ଓଡ଼ିଶା ତଥା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆମ ଲୋକଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଆମେ ଆମ ଖଣିରୁ କାହିଁକି ଟିକସ ଆଦାୟ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ? ଆମ ଲୋକ ଧୂଳି-ଧୂଆଁ ସହିବେ, ଅଥଚ ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାର ଆମ ସମ୍ପଦରେ ସମୃଦ୍ଧ ହେବ? ଏହାକୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ କେବେ ବି ସହ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ।
ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୀତି ଏବେ ବିପଦରେ। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବା ପାଇଁ ଚାଲିଥିବା ଏହି ଭୟଙ୍କର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ କଦାପି ବରଦାସ୍ତ କରିବେ ନାହିଁ। ଏ ମାଟି ଆମର, ଏ ଖଣି ସମ୍ପଦ ମଧ୍ୟ ଆମର।
ଏହି ବିଲକୁ ବିରୋଧ କରି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ। ଏକ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଡାକିବା ସହ ବିଧାନସଭାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ ଆହ୍ୱାନ କରିବାକୁ ଚିଠିରେ ଅନୁରୋଧ ମଧ୍ୟ କଲେ। ହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ବିଜେପି ସରକାର ପୁରା ଚୁପ ବସିଛନ୍ତି।
ଏବେ ଏତେ ବଡ଼ କ୍ଷତି ଓଡ଼ିଶା ସହିପାରିବ ତ? ଆମର ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ତଥା ଯୁବସମାଜକୁ ଆମେ କ’ଣ ଜବାବ ଦେବା? #GenZ ଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହେବ?
ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ଆଗରେ କେହି ବଡ଼ ନୁହନ୍ତି। ଦଳମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ, ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେବାକୁ ସେ ଆହ୍ଵାନ କରିଛନ୍ତି।
ଓଡ଼ିଶାର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଲୁଟିନେଲା ଡବଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର।
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର MMDR ବିଲ୍ ଆଣି ଓଡ଼ିଶାର ଖଣି ସମ୍ପଦ ଉପରେ ଥିବା ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାରକୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛି। ଏହି ନୂଆ ଆଇନ ଆମ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଉପରୁ ଆମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହଟାଇ ଦେଇଛି। ଏହା ଓଡ଼ିଶା ତଥା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆମ ଲୋକଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଆମେ ଆମ… pic.twitter.com/OBaRugnwSr
— Biju Janata Dal (@bjd_odisha) August 19, 2026