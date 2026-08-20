Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha Politics
  • /ଡବଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାରଙ୍କୁ ନବୀନଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ୍, କହିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଲୁଟିନେଲା

ଡବଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାରଙ୍କୁ ନବୀନଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ୍, କହିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଲୁଟିନେଲା

ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଓଡ଼ିଶାର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଲୁଟିନେଇଛି ଡବଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର।

Written BySoubhagya Ranjan MishraEdited BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Aug 20, 2026, 08:45 AM IST|Updated: Aug 20, 2026, 08:45 AM IST
ଡବଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାରଙ୍କୁ ନବୀନଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ୍, କହିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଲୁଟିନେଲା
Image Credit: ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବା ପାଇଁ ଚାଲିଥିବା ଏହି ଭୟଙ୍କର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ କଦାପି ବରଦାସ୍ତ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ନବୀନ କହିଛନ୍ତି

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଲୋୟର ପିଏମଜିରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳାରେ ସାମିଲ ଥିବା ଗାଡ଼ିର ପରମିଟ୍‌ କ୍ୟାନସଲ୍‌ ହେବ
2
3
4
5