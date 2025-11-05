ନବୀନ ପୁଣି ଯିବେ ନୂଆପଡ଼ା, ଏଥର ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିବେ

Trending Photos
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ନୂଆପଡ଼ା ଉପ ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ ଭିତରେ ରହିଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ବିଜେପି ବିରୋଧରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୋରି ଆଣିଥିବା ବିଜେଡି ଏଥର ନୂଆପଡ଼ା ବହାରୁ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି। ଅନୁସୂଚିତ ଜାତିବର୍ଗର ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆ ମହିଳା ଓ ଜାତି ଭୋଟକୁ ଆକର୍ଷଣ କରି ବିଜେଡିର କ୍ଷତି ଭରଣା କରିବେ ବୋଲି ଦଳ ଏବେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ାଉଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ଅଧିକ ସହାୟକ ହୋଇଛନ୍ତି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଶୁକ୍ରବାର ପୁଣିଥରେ ସେ ନୂଆପଡ଼ା ଗସ୍ତ କରି ଏକ ରୋଡ୍ ଶୋ ଏବଂ ସମାବେଶର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବା ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ଏନେଇ ଖୋଦ୍ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
ଆଜି ଏକ ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତାରେ, ପଟ୍ଟନାୟକ ନୂଆପଡାବାସୀଙ୍କୁ "ଜୁହାର" କହି ତାଙ୍କର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ଏବଂ କୋମନା ଗସ୍ତ ସମୟରେ ସେମାନେ ଦେଖାଇଥିବା ସ୍ନେହ ଏବଂ ସମର୍ଥନ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି।
ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ନଭେମ୍ବର ୭ ତାରିଖରେ ନୂଆପଡା ଏବଂ ଖରିଆର ରୋଡ ଗସ୍ତ କରି ପୁଣି ଥରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିବେ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବେ।
ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ବିଜେଡି ସଭାପତି ନଭେମ୍ବର ୩ ତାରିଖରେ ନୂଆପଡା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର କୋମନା ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଟ ମାଗିବା ସମୟରେ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ।
ନୂଆପଡା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର ଉପନିର୍ବାଚନ ନଭେମ୍ବର ୧୧ ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଭୋଟ୍ ୧୪ତାରିଖରେ ଗଣନା କରାଯିବ।