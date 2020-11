'ବିହାରରେ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗଠିତ ହେବ ଏନଡିଏ ସରକାର'

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ (Bihar Assembly Poll 2020) ମିଳିଥିବା ସଫଳତାକୁ ନେଇ ଏନଡିଏ (NDA)ମେଣ୍ଟ ଏବଂ ବିଜେପି ଶିବିରରେ ଖେଳିଯାଇଛି ଖୁସିର ଲହର। ଏପରିକି ଏହି ମେଣ୍ଟ ତଥା ଦଳର ସଫଳତାକୁ ନେଇ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଉଠିଛନ୍ତି ବିଜେପିର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଦଳୀୟ ନେତୃବୃନ୍ଦ।

ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଦଳକୁ ସଫଳତା ମିଳିବା ପରେ ବିଜେପି ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଠାରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି (PM Modi),ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ (Home Minister Shah),ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ (Defense Minister)ରାଜନାଥ ସିଂହ (Rajnath Singh),ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ (BJP Natioinal President)ଜେପି ନଡ୍ଡା (JP Nadda)ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।

In our party, we have to further strengthen the principles of democracy, that is what makes our party powerful: Prime Minister Narendra Modi while addressing the party workers at BJP headquarters in Delhi https://t.co/U93xOaOoPo — ANI (@ANI) November 11, 2020

ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି କହିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ନିର୍ବାଚନ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ବିଦାୟ ମଧ୍ୟ ନେଇଥାଏ। ଏଥିରେ ଜୟ ପରାଜୟର ଖେଳ ଲାଗି ରହିଥାଏ। କେତେବେଳେ ଜଣେ ଗାଦିରେ ବସିଥାଏ ଅନ୍ୟକେତେ ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସେହି ଗାଦିକୁ ଦଖଲ କରିଥାଏ। ହେଲେ ମୃତ୍ୟୁ ଖେଳ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ସମର୍ପିତ। ଦେଶ ଆମ ଉପରେ ରଖିଥିବା ବିଶ୍ୱାସକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଆମେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଉପରେ କେହି ସନ୍ଦେହ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମର ପ୍ରୟାସରେ କେହି କେବେ ନିରାଶ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ।

ବିରୋଧି ଦଳକୁ ଟାର୍ଗେଟି କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, 'ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତ କାଶ୍ମୀରରୁ କନ୍ୟାକୁମାରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାରିବାରିକ ରାଜନୀତି ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ବିପଦ ପାଲଟିଛି। ଏହାକୁ ଦେଶର ଯୁବବର୍ଗ ଭଲଭାବେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ପରିବାର କିମ୍ବା ପରିବାରିକ ଦଳ ସବୁଠୁ ବଡ ବିପଦ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଦାୟିତ୍ୱ ବଢିଯାଇଛି। ଆମ ଦଳରେ ଭିତରର ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଦୃଢ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଆମ ଦଳକୁ ଜୀବନ୍ତ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଜୀବନ୍ତ ଉଦାହରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଦଳ ଏହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମର୍ଥକ ଏବଂ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁଯୋଗ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ।

#WATCH Those who aren't able to challenge us in a democratic way, they have taken up killing of BJP workers in some parts of the country to fulfil their desires. I want to make them understand that this dance of death won't help them win a mandate: PM Modi addressing BJP workers pic.twitter.com/MJYZPMLqy4 — ANI (@ANI) November 11, 2020

ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ କ୍ଷମତାସୀନ ସରକାରକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଉପାୟରେ ଆମର ମୁକାବିଲା କରିପାରୁନାହାଁନ୍ତି ସେମାନେ ଆମର ଦଳୀୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ଭଳି ହିଂସାତ୍ମକ ରାସ୍ତା ଆପଣାଇଛନ୍ତି।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, 'ଦେଶର କେତେକ ଭାଗରେ ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ସେମାନେ ନିଜ ଯୋଜନା ପୂରଣ କରିବେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକତାର ସହିତ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଲୋକେ ସେହି କାମ କରିବେ।

Delhi: Prime Minister Narendra Modi welcomed by BJP leaders at the event organised at party headquarters to celebrate the victory of NDA in #BiharElections2020 pic.twitter.com/I7rE412kfS — ANI (@ANI) November 11, 2020

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, 'ମୁଁ ଗତକାଲି ଠାରୁ ଟିଭିରେ ଦେଖୁଛି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ନୀରବ ମତାଦାତାଙ୍କ (Silinet Voter)ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ବିଜେପିରେ ଏପରି ବର୍ଗର ମତଦାତାଙ୍କ ଏକ ବିଭାଗ ରହିଛି ଯେଉଁମାନେ ଦଳକୁ ବାରମ୍ବାର ଭୋଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ନିରବ ଭୋଟର, ଦେଶର ମାତା, ଭଉଣୀ, ମହିଳା, ଦେଶର ଶକ୍ତି।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, 'ମୁଁ ଦେଶର ଯୁବକଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି, ସେମାନେ ଆଗକୁ ଆସି ବିଜେପି ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶର ସେବାରେ ଯୋଗଦେବା ଉଚିତ୍। ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ, ନିଜ ସଂକଳ୍ପକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ବିଜେପି ସହ ଯୋଗାଯୋଗରେ ରୁହନ୍ତୁ।

#WATCH Delhi: Prime Minister Narendra Modi shows victory sign and waves at the BJP workers who have gathered at party headquarters to take part in the celebrations following the victory of NDA in #BiharElections2020. pic.twitter.com/pevL895L29 — ANI (@ANI) November 11, 2020

ମୁଁ ବିହାରର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀଙ୍କୁ କହିବି, ଆପଣ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବିହାରକୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଦେଶ କାହିଁକି କୁହାଯାଏ। ଆପଣ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ବିହାର ବାସୀ ସଚେତନ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ବିଜେପି କର୍ମୀ, ନୀତୀଶ କୁମାରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏନଡିଏ କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିହାରବାସୀଙ୍କ ସହିତ ନିଜର ସଂକଳ୍ପକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିବେ।

ବିହାର ସବୁଠାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଯଦି ଆପଣ ଆଜି ବିହାରର ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ବିଷୟରେ ମୋତେ ପଚାରନ୍ତି ତାହଲେ ମୋର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ପରି ସ୍ପଷ୍ଟ ବିହାରରେ " ସବକା ସାଥ୍, ସବକା ବିକାଶ, ସବକା ବିଶ୍ୱାସ " ମନ୍ତ୍ର ଜିତିଛି। ବିହାରରେ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ ଜିତିଛି। ବିହାରରେ ସତ୍ୟର ବିଜୟ ହୋଇଛି। ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ମିଳିଥିବା ସଫଳତା ହେଉଛି ବିହାରର ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ବିହାରୀଙ୍କ ବିଜୟ।

#WATCH Delhi: Prime Minister Narendra Modi arrives at BJP headquarters to take part in the event organised to celebrate the victory of NDA in #BiharElections2020. pic.twitter.com/mtJvLIwrcV — ANI (@ANI) November 11, 2020

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, " ଆଜି ଦେଶର ଯୁବପିଢିଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଯଦି କାହା ଉପରେ ରହିଛି ତାହା ହେଉଛି ବିଜେପି। ଯଦି ଦଳିତ-ପୀଡିତ ଏବଂ ଶୋଷିତଙ୍କର କୌଣସି ସ୍ୱର ଅଛି, ଏହା ହେଉଛି କେବଳ ବିଜେପି। ଯଦି ଦେଶର ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବାକୁ କେହି ଦିନରାତି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଏହା ହେଉଛି ବିଜେପି।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ବିଜେପିର ସଫଳତା ପଛରେ ଶାସନ ମଡେଲ ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ଲୋକେ ଶାସନ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ବିଜେପି ବିଷୟରେ ଭାବନ୍ତି। ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କ ପରିଚୟ ହେଉଛି ଉତ୍ତମ ଶାସନ।

Delhi: BJP President JP Nadda arrives at party headquarters, to take part in the event organised for celebrating the victory of NDA in #BiharElections2020 pic.twitter.com/9bpMeK1asE — ANI (@ANI) November 11, 2020

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, 'ଗତକାଲି ଆସିଥିବା ଫଳାଫଳ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି ଯଦି ଆପଣ କାମ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ସହଯୋଗ ପାଇବେ। ଆପଣ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବେ, ଦିନରାତି ଦେଶର ବିକାଶ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବେ, କିଛି ନୂଆ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଫଳାଫଳ ପାଇବେ। ଗତକାଲିର ଫଳାଫଳରେ ଦେଶର ଲୋକେ ପୁନର୍ବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଦେଶର ରାଜନୀତିର ମୂଳ ଆଧାର କେବଳ ବିକାଶ।

ବିହାର ଫଳାଫଳ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜେପି ମୁଖ୍ୟ ଜେପି ନାଡାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଏହି ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ମଧ୍ୟ ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ରଣନୀତିର ଫଳାଫଳ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଗତକାଲି ଆସିଥିବା ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳର ପ୍ରଭାବ ବହୁତ ଗଭୀର, ଏହାର ଅର୍ଥ ବହୁତ ବଡ। ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ​​ଯେଉଁ ଫଳାଫଳ ଆସିଥିଲା ​​ତାହା ହେଉଛି ଏହାର ବ୍ୟାପକ ବିସ୍ତାର।

Delhi: Defence Minister and BJP leader Rajnath Singh arrives at party headquarters to take part in the celebrations following the victory of NDA in #BiharElections2020. Prime Minister Narendra Modi to arrive at the event shortly. pic.twitter.com/UZEom5A73U — ANI (@ANI) November 11, 2020

ବିଜେପିର ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରି କହିଛନ୍ତି, 'ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପୂର୍ବରେ ଜିତିଥିଲା, ମଣିପୁରରେ ବିଜୟ ବାନା ଉଡାଇଥିଲା। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ବିଜେପି ଜିତିଛି ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ-ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ଦଳକୁ ସଫଳତା ମିଳିଛି।

Delhi: Union Home Minister and BJP leader Amit Shah arrives at party headquarters to take part in the event organised for celebrating the victory of NDA in #BiharElections2020 pic.twitter.com/yGSnwSpb3X — ANI (@ANI) November 11, 2020

ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ, ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ନିର୍ବାଚନକୁ ସଫଳତାର ସହ ପରିଚାଳନା କରିଥିବାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। କୋରୋନା ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ଏହି ନିର୍ବାଚନ କରିବା ସହଜ ନଥିଲା। ହେଲେ ଆମର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏତେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଯେ ଏହି ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଏତେ ବଡ଼ ନିର୍ବାଚନ କରି ବିଶ୍ୱକୁ ଭାରତର ଶକ୍ତିକୁ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଛନ୍ତି।