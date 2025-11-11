Bihar Exit Poll 2025: ବିହାରରେ କିଏ ଗଠନ କରିବ ସରକାର, NDA ନା ମହାଗଠବନ୍ଧନ? ଏକଜିଟ୍ ପୋଲ୍ କଲା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ

Bihar Exit Poll 2025: ବିହାରରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଏକଜିଟ୍ ପୋଲ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ବାଚନ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥା ସେମାନଙ୍କର ଏକଜିଟ୍ ପୋଲ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟରେ କିଏ ସରକାର ଗଠନ କରିବ ତାହା ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରୁଛନ୍ତି। ଅଧିକାଂଶ ସର୍ଭେ ସଂସ୍ଥା ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛନ୍ତି ଯେ NDA ସ୍ପଷ୍ଟ ବହୁମତ ସହିତ ସରକାର ଗଠନ କରିବ।
Bihar Exit Poll Results 2025: ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଏକଜିଟ୍ ପୋଲ NDA ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଗ୍ରଣୀ ସୂଚାଇଛି। ୧୪ଟି ଏଜେନ୍ସି ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଏକ ସର୍ଭେ ଅନୁଯାୟୀ NDA ୧୫୪ଟି ଆସନ ଜିତିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ମହାଗଠବନ୍ଧନ ୮୪ଟି ଆସନ ଜିତିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ୫ଟି ଆସନ ଜିତିପାରନ୍ତି।
ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିବା ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋରଙ୍କ ଜନ ସୂରଜ ପାର୍ଟି ପ୍ରଭାବହୀନ ମନେ ହେଉଛି। ଏହା ୩-୫ଟି ଆସନ ଜିତିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ NDA ୧୨୫ଟି ଆସନ, ମହାଗଠବନ୍ଧନ ୧୧୦ଟି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ୮ଟି ଆସନ ଜିତିଥିଲେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି NDA ଏଥର ପ୍ରାୟ ୨୯ଟି ଅଧିକ ଆସନ ପାଇବ। ଯେତେବେଳେ ମହାଗଠବନ୍ଧନ ୨୮ଟି ଆସନ ହରାଇବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି।
ରାଜ୍ୟରେ ୨୪୩ଟି ଆସନ ପାଇଁ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୧୨୧ଟି ଆସନରେ ଭୋଟରଙ୍କ ହାର ୬୫% ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରେକର୍ଡ ୬୭% ଥିଲା। ଫଳାଫଳ ନଭେମ୍ବର ୧୪ରେ ଘୋଷଣା କରାଯିବ।
ଶେଷ ଦୁଇଟି ନିର୍ବାଚନରେ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି ଏକଜିଟ୍ ପୋଲ
ଗତ ତିନୋଟି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ (୨୦୧୦, ୨୦୧୫ ଏବଂ ୨୦୨୦)ର ଏକଜିଟ୍ ପୋଲ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ସୂଚାଇଛି ଯେ ସର୍ଭେ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ଭୋଟରଙ୍କ ଭାବନାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ମାପିପାରି ନାହାଁନ୍ତି। ୨୦୧୫ରେ ଅଧିକାଂଶ ଏକଜିଟ୍ ପୋଲ NDA, କିମ୍ବା BJP+କୁ ଆଗୁଆ ଦେଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଫଳାଫଳରେ ମହାଗଠବନ୍ଧନ (RJD-JDU-କଂଗ୍ରେସ) ସ୍ପଷ୍ଟ ବହୁମତ ହାସଲ କରିଥିବା ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା।
୨୦୨୦ରେ ପରିସ୍ଥିତି ଓଲଟି ଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଅନେକ ଏଜେନ୍ସି ମହାଗଠବନ୍ଧନର ବିଜୟ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଫଳାଫଳରେ NDA ୧୨୫ଟି ଆସନ ଜିତି ସରକାର ଗଠନ କରିବ ବୋଲି ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅଧିକାଂଶ ପୋଲ ପୁଣିଥରେ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲା।