Nitish Kumar Oath: ଇତିହାସ ରଚିଲେ ନୀତିଶ: ଦଶମ ଥର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ନେଲେ ଶପଥ; NDA ଦେଖାଇଲା ଶକ୍ତି

Nitish Kumar Oath Ceremony: ରାଜ୍ୟପାଳ ମହମ୍ମଦ ଆରିଫ୍ ଖାନ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ପଦ ଏବଂ ଗୋପନୀୟତାର ଶପଥ ପାଠ କରାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏବଂ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଥିଲେ।

 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Nov 20, 2025, 05:03 PM IST

Nitish Kumar Oath Ceremony: ଗୁରୁବାର ଦିନ ପାଟନାର ଐତିହାସିକ ଗାନ୍ଧୀ ମଇଦାନରେ ଜନତା ଦଳ (ୟୁନାଇଟେଡ୍)ର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନୀତିଶ କୁମାର ବିହାରର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ରେକର୍ଡ ଦଶମ ଥର ପାଇଁ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟପାଳ ଆରିଫ୍ ମହମ୍ମଦ ଖାନ ନୀତିଶଙ୍କ ଅନ୍ୟ ୨୬ ନେତାଙ୍କୁ ପଦ ଏବଂ ଗୋପନୀୟତାର ଶପଥ ପାଠ କରାଇଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଜେପିର ୧୪, ଜେଡିୟୁର ୮, ଏଲଜେପିର ୨ ଏବଂ ଏଚ୍ଏଏମ୍ ଏବଂ ଆରଏଲଏମର ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏବଂ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଥିଲେ।

ଏହା ସହିତ ନୂତନ NDA ସରକାର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ପାଇଲା। ଗାନ୍ଧୀ ମୈଦାନରେ ଏକ ବିଶାଳ ମଞ୍ଚ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁଠାରେ ହଜାର ହଜାର କର୍ମୀ, ନେତା ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏହି ଐତିହାସିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ସାକ୍ଷୀ ହୋଇଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ପରେ ବିହାର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟପାଳ ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀ, ବିଜୟ ସିହ୍ନା, ବିଜୟ ଚୌଧୁରୀ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ପାଣ୍ଡେଙ୍କ ସମେତ ୨୬ ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ପଦର ଶପଥ ପାଠ କରାଇଥିଲେ। ସମସ୍ତ NDA ଅଂଶୀଦାର - JDU, BJP, LJP (ରାମ ବିଳାସ), HAM, ଏବଂ RLM - ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଛନ୍ତି। ଏଥର ଅଭିଜ୍ଞତା ଏବଂ ଯୁବ ନେତୃତ୍ୱର ମିଶ୍ରଣ ଥିବା କ୍ୟାବିନେଟରେ ସନ୍ତୁଳନ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି।

ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ, ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ, ବିଜେପି ସଭାପତି ଜେପି ନଡ୍ଡା, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ, ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସମେତ ଅନେକ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଏନଡିଏ ମେଣ୍ଟର ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସମଗ୍ର ଗାନ୍ଧୀ ମଇଦାନକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରୋଟୋକଲ ମଧ୍ୟରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସହିତ ବିହାରରେ ନୂତନ ସରକାର ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକ କରିବେ। ଯେଉଁଠାରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।

ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ପରେ ବାକି କ୍ୟାବିନେଟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ମୋଟ ୨୬ ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତିନି ଜଣ ମହିଳା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲେ: ଲେଶି ସିଂହ, ରମା ନିଷାଦ ଏବଂ ଶ୍ରେୟସୀ ସିଂହ। ଶ୍ରେୟସୀ ସିଂହ ଏବଂ ରମା ନିଷାଦ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଏବଂ ଲେଶି ସିଂହ ଜେଡିୟୁ ବିଧାୟକ। ଉପେନ୍ଦ୍ର କୁଶୱାହାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସ୍ନେହଲତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇ ବିହାରବାସୀଙ୍କ ଆଶା ପୂରଣ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ।

ଏଥିରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଅନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ସାମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀ, ବିଜୟ କୁମାର ସିହ୍ନା, ବିଜୟ କୁମାର ଚୌଧୁରୀ, ବିଜନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଯାଦବ, ଶ୍ରବଣ କୁମାର, ମଙ୍ଗଲ ପାଣ୍ଡେ, ଡକ୍ଟର ଦିଲୀପ ଜୈସୱାଲ, ଅଶୋକ ଚୌଧୁରୀ, ମଦନ ସାହି, ନିତିନ ନବୀନ, ରାମକୃପାଲ ଯାଦବ, ସାନ୍ତୋଶ କୁମାର ସୁମନ, ମୋହମ୍ମଦ ଜମା ଖାନ୍, ସଞ୍ଜୟ ସିଂ ଟାଇଗର, ଅରୁଣ ଶଙ୍କର ପ୍ରସାଦ, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମେହେଟ୍ଟା, ନାରାୟଣ ପ୍ରସାଦ, ଲକ୍ଷେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ରୋଶନ, ଡକ୍ଟର ପ୍ରମୋଦ କୁମାର, ସଞ୍ଜୟ କୁମାର, ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ସିଂ ଏବଂ ଦୀପକ ପ୍ରକାଶ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି।

