Nitish Kumar: ୨୦ ନଭେମ୍ବରରେ ୨୦ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ୧୦ମ ଥର ସିଏମ ଭାବେ ଶପଥ ନେବେ ନୀତୀଶ କୁମାର

Bihar Government Formation: ବିଜେପି ଏବଂ ଜେଡିୟୁ ସମେତ ସମସ୍ତ ସହଯୋଗୀ ଦଳର ବଡ ନେତା ନୀତୀଶଙ୍କ କ୍ୟାବିନେଟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ନୀତୀଶ କୁମାରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏନଡିଏ ସରକାର ଗଠନ ହେବା ସହିତ ବିହାର ରାଜନୀତିରେ ପୁଣି ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ।
Trending Photos
Bihar Government Formation: ପାଟନାରେ ରାଜନୈତିକ ହଲଚଲ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ବିହାରରେ ଏକ ନୂତନ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରାୟ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଜେଡିୟୁ ବିଧାନସଭା ଦଳର ନେତା ଭାବେ ନୀତୀଶ କୁମାର ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅପରାହ୍ନରେ ଏନଡିଏ ବୈଠକରେ ନୀତୀଶ କୁମାରଙ୍କ ନାମ ଅନୁମୋଦନ ହୋଇଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ତାଙ୍କୁ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ। ନଭେମ୍ବର ୨୦ ରେ ନୀତୀଶ କୁମାର ୨୦ ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଦଶମ ଥର ପାଇଁ CM ଭାବରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏହି ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହ ପାଟନାର ଗାନ୍ଧୀ ମଇଦାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ବିଜେପି ଏବଂ ଜେଡିୟୁ ସହିତ ଏନଡିଏର ସମସ୍ତ ସହଯୋଗୀ ଦଳର ବିଧାୟକମାନେ ନୀତୀଶ କୁମାରଙ୍କ ନାୟାର କ୍ୟାବିନେଟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ନୀତୀଶ କୁମାର ତାଙ୍କ ସହ ପ୍ରାୟ ୨୦ ଜଣ ବିଧାୟକ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ନେବେ। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ଜେଡିୟୁରୁ ଆଠ ଜଣ ବିଧାୟକ, ବିଜେପିର ଆଠ ଜଣ, ଏଲଜେପିରୁ ଦୁଇଜଣ, ହାମରୁ ଜଣେ ଏବଂ ଆରଏଲଏମଓରୁ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି। ସୂଚନା ରହିଛି ଯେ ଅଧିକାଂଶ ପୁରୁଣା ଚେହେରାକୁ JDU ରେ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି। ବିଜେପି ଏହାର ଅନେକ ଚେହେରା ବଦଳାଉଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ବିଜେପି ଅଭିଜ୍ଞତା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଦେଉଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଏହା ଯୁବକ ଓ ମହିଳା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛି। ବିଜେପି କୋଟାରୁ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଥିବା ନାମଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀ, ନିତିନ ନବୀନ, ବିଜୟ କୁମାର ସିହ୍ନା ଏବଂ ନୀତୀଶ ମିଶ୍ର ଅଛନ୍ତି। ଏଥି ସହିତ ବିଜୟ କୁମାର ଚୌଧୁରୀ, ବିଜୟନ୍ଦ୍ର ଯାଦବ ଏବଂ ଶ୍ରାବଣ କୁମାରଙ୍କ ପରି ଭେଟେରାନମାନେ ଜେଡିୟୁ କୋଟାରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇପାରିବେ। ଏହି ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହ କେବଳ ଶକ୍ତି ସମୀକରଣକୁ ମଜବୁତ କରିବ ନାହିଁ ବରଂ ଆଗାମୀ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଏନଡିଏକୁ ଗତି ଦେବ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି।
ନୀତୀଶ କୁମାରଙ୍କ ନୂଆ କ୍ୟାବିନେଟରେ ବିଜେପିର ନୂଆ ଏବଂ ପୁରୁଣା ନାମକୁ ସ୍ଥାନ ଦେବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ବିଜେପିରୁ ଦୁଇ ଜଣ ଡେପୁଟି ସିଏମ୍ ଗଠନ କରାଯିବ। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ପୁଣି ଥରେ ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀ ଏବଂ ବିଜୟ କୁମାର ସିହ୍ନାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ନିତୀଶ ମିଶ୍ର ଏବଂ ନିତିନ ନବୀନ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ବୋଲି ପ୍ରାୟ ନିଶ୍ଚିତ। ବିଜେପି କୋଟାରୁ ୮ ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ ପ୍ରାୟ ଚୂଡାନ୍ତ ହୋଇଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରେମ କୁମାର, ରାମକ୍ରିପାଲ ଏବଂ ରାମା ନିଶାଦଙ୍କ ନାମ ପ୍ରମୁଖ ରହିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମିଥାଇଲେଶ ତିୱାରୀ ଏବଂ କୃଷ୍ଣ କୁମାରଋଷିଙ୍କ ନାମ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି।