ନୂଆପଡ଼ା ନିର୍ବିବାଚନ: ଜେଡି ଖେଳିପାରେ ଆଦିବାସୀ କାର୍ଡ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ନୂଆପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ଲାଗି ବିଜେଡି ପଛ ପାଦରେ ରହିଛି। ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣାରେ ବିଳମ୍ବ ହେତୁ ଦଳ ଭିତରେ ଆତୁରାତା ବଢ଼ିଛି। ଏହାକୁ ଦେଖି ଦଳର ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଜି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଡାକିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିରେ ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ନବୀନ ନିବାସରେ ବରିଷ୍ଠ ଦଳର ନେତାମାନଙ୍କ ସହ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରୁଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏଥିରେ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ, ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ, ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆ, ନିରଞ୍ଜନ ବିଶିଙ୍କ ସମେତ ମନୋଜ ମିଶ୍ର, ଭାନୁ ପ୍ରତାପ ସିଂହ ମାଝୀ ଏବଂ ମହମ୍ମଦ ଆଦମ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି।
ବୈଠକ ସମୟରେ, ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ଶଙ୍ଖ ଦଳ ଆଗାମୀ ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ତାର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିବ। ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ପ୍ରମୁଖ ଦଳ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ବିଜେପି ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିସାରିଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ଘାସିରାମ ମାଝୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଥିବା ବେଳେ, ବିଜେପି ଦଳ ନୂଆପଡାର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ସ୍ୱର୍ଗତ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆଙ୍କ ପୁଅ ଜୟ ଢୋଲକିଆଙ୍କୁ ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ବାଛିଛି।
ଭାନୁ ପ୍ରତାପ ସିଂହ ମାଝି ଏହି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକାରେ ଆଗୁଆ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଆଦିବାସୀ ହୋଇଥିବାରୁ ବିଜେଡି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରି ଆଦିବାସୀ ଭୋଟ ଆକର୍ଷଣ କରିପାରେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି।
ଚେନ୍ନାଇର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ କିଡନୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗ ପାଇଁ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଥିବା ସମୟରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 8 ତାରିଖରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ବିଧାୟକ ରାଜେନ୍ଦା ଢୋଲକିଆଙ୍କ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତର ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଦ୍ୱାରା ଘୋଷିତ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଅନୁଯାୟୀ, ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଗେଜେଟ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅକ୍ଟୋବର ୧୩ (ସୋମବାର) ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା ଯାହା ପରେ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦କିମ୍ବା ତା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କର ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ। ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମାଙ୍କନ ଯାଞ୍ଚ ଅକ୍ଟୋବର ୨୨ (ବୁଧବାର) ରେ କରାଯିବ ଏବଂ ଇଚ୍ଛୁକ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଅକ୍ଟୋବର ୨୪ (ଶୁକ୍ରବାର) ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିପାରିବେ। ଏହା ପରେ, ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଭୋଟ୍ ନଭେମ୍ବର ୧୧ ରେ ଏବଂ ଗଣତି ନଭେମ୍ବର ୧୪ ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।