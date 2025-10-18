Advertisement
Nuapada: ବିଶାଳ ରାଲିରେ ଯାଇ ନାମାଙ୍କନ ଭରିଲେ ବିଜେପି, ବିଜେଡି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ

ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଭରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜୟ ଢୋଲକିଆ, ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘାସିରାମ ମାଝୀ ।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Oct 18, 2025, 04:05 PM IST

Nuapada: ବିଶାଳ ରାଲିରେ ଯାଇ ନାମାଙ୍କନ ଭରିଲେ ବିଜେପି, ବିଜେଡି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ

Nuapada By Election: ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଭରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜୟ ଢୋଲକିଆ, ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘାସିରାମ ମାଝୀ ।

ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ ପାଇଁ ତିନୋଟି ଦଳ ମଧ୍ୟରେ କଡା ଟକ୍କର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ପ୍ରତ୍ୟକ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସହ ଥିଲେ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତୃବୃନ୍ଦ । ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜୟ ଢୋଲକିଆଙ୍କ ସହ ବିଜେପି ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନେତା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ସେହିପରି ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆଙ୍କୁ ବିପୁଳ ସ୍ଵାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ପାଇଁ ଦଳୀୟ ନେତା ଓ କର୍ମୀ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ହଜାରେ ହଜାରେ ସଂଖ୍ୟାର ସମର୍ଥକଙ୍କ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ ଏବଂ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ସୁର ରାଉତରାୟଙ୍କ ସହ ଯାଇ ଘାସିରାମ ମାଝୀ ନାମାଙ୍କନ ଭରିଛନ୍ତି ।

Also Read- Accident News: ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଘାଟିରେ ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା, ୫ଗୁରୁତର, ଅନେକ ଆହତ

Also Read- 8th Pay Commission: ସପ୍ତମ ବେତନ ସରିବ ଅଷ୍ଟନ ବେତନ ଲାଗୁ ହେବ, DA ହେବ କି ମର୍ଜ ? ଜାଣନ୍ତୁ

Soubhagya Ranjan Mishra

