Nuapada By-Election: ନୂଆପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ: ୧୯୯୭ ପରିସ୍ଥିତିର ହେବ କି ପୁନରାବୃତ୍ତି!

Nuapada By-Election: ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରେ ଆସନ୍ନ ହୋଇଥିବା ନୂଆପଡ଼ା ଉପ ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟର ରାଜନୀତିକ ଦଳ ଓ କଳ ତତ୍ପର ହୋଇଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ଏହି ଆସନରେ ବିଜୟ ସରକାରଙ୍କୁ କୌଣସି ବିଶେଷ ଫାଇଦା ଦେବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏ ନିର୍ବାଚନ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଭରସାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବ। ରାଜ୍ୟର ମୁଡ୍ ମାପିବ। ଅପରପକ୍ଷେ ବିଜେଡି ଏହି ଆସନକୁ ଯେତେ କଳହ ହେଲେ ବି ପାରୁପଣେ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚାହିଁବ। କିନ୍ତୁ ନୂଆପଡ଼ାର ଇତିହାସ କିଛି ଅଲଗା ବୟାନ କରୁଛି। ୧୯୯୭ ରେ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଥମ ନିର୍ବାଚନ ରାୟର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ କି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସେତେବେଳର ରାଜନୀତିକ ପରିସ୍ଥିତି ଆଉ ଏବେକାର ରାଜନୀତିକ ମଇଦାନ ପ୍ରାୟ ସମାନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କେବଳ ନାୟକ ଓ ସହାୟକ ନାୟକ ହିଁ ବଦଳିଛନ୍ତି। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା।
ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୀତିକ ଇତିହାସରେ ନୂଆପଡ଼ା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରି ଆସିଛି। ୧୯୫୧ ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ନିର୍ବାଚନ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଦୁଇଜଣ ସଦସ୍ୟ ନିର୍ବାଚିତ ହେଉଥିଲେ। ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ସମୁଦାୟ ଆଉ ଜଣେ ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ପ୍ରତିନିଧି। ଏଭଳି ଦୈତ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥା ୧୦ ବର୍ଷ ଚାଲିଥିଲା। ଆଉ ଏହି ଦଶ ବର୍ଷ ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ ଖଡ଼ିଆରର ରାଜା ଅନୁପ ସିଂହ ଦେଓ ନୂଆପଡ଼ାକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିଲେ।
୧୯୬୧ ମସିହାରେ ଦୈତ ସଦସ୍ୟତା ରଦ୍ଦ ହେବା ପରେ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଲାଗି ଭୋଟ ଦେଇ ଆସୁଛି। ଏ ଭିତରେ ୧୮ଟି ନିର୍ବାଚନ ନୂଆପଡ଼ା ଦେଖିଛି। ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ଥର ଉପ ନିର୍ବାଚନ ବି ହୋଇଛି। ସେ ପୁଣି ଜଣେ ବର୍ଷୀୟାନ ନେତା ତଥା ୭ଥରର ବିଧାୟକ ଘାସିରାମ ମାଝିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ହେତୁ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଉପ ନିର୍ବାଚନ ନୂଆପଡ଼ା ରାଜନୀତିରେ ଏକ ଭିନ୍ନ ସମୀକରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ମୋଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନକାରୀ ହୋଇଥିଲା। କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହା କୌଣସି ସମବେଦନା, ସାନ୍ତ୍ୱନାକୁ ରକ୍ଷା କରି ନଥିଲା। ବରଂ ଘାସିରାମଙ୍କ ବିରୋଧୀ ଦଳଙ୍କୁ କୁର୍ସି ଦେଇଥିଲା। ଏବେ ପୁଣିଥରେ ସେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉପନୀତ ନୂଆପଡ଼ା ୧୯ତମ ନିର୍ବାଚନକୁ ଆସନ୍ନ କରିଛି। ରାଜନୀତିକ ଦଳ ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେଣି କିନ୍ତୁ ଇତିହାସର ଘଟଣା କେବେ ହଜିଯାଏ ନାହିଁ। ବିଶେଷ କରି ରାଜନୀତିରେ ସମୟ ଖୋଜୁଥାଏ ଠିକ୍ ସେମିତି ଏକ ଦେଶ-କାଳ-ପାତ୍ର ପାଇଁ। ଯେହେତୁ ଏପରି ଏକ ବିରଳ ସଂଯୋଗ ଘଟିଛି, ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ ଏ ବିଷୟକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବାକୁ ଯାଉଛି।
ଆଜିକୁ ପ୍ରାୟ ୨୮ ବର୍ଷ ତଳର କଥା। ୧୯୯୭ ମସିହା ଜାନୁୟାରୀ ଶେଷ ଦିନରେ ଏମିତି ଏକ ଉପ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଘାସିରାମ ମାଝି ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ଜନତା ଦଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇ ଗତି କରୁଥିଲା। ଅବଶ୍ୟ ବିଜୁବାବୁ ସେତେବେଳେ ବଞ୍ଚିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଭଲ ନଥିଲା। ଦେଶର ରାଜନୀତି ଅସ୍ଥିରତା ଭିତରେ ଗତିକରୁଥିବା ବେଳେ ନୂଆପଡ଼ାର ଜନତା ବିଜୁଙ୍କ ଜନତା ଦଳକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି କଂଗ୍ରେସ ଉପର ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରିଥିଲେ। ଆଜି ପୁଣିଥରେ ସେହି ପରିସ୍ଥିତି ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥିତ।
ସେଦିନକୁ ମୁଁ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାର କାରଣ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେଡିର ପରିସ୍ଥିତି। ଆପଣ ମନେ ପକାନ୍ତୁ ସେ ସମୟକୁ। ୧୯୯୦ରୁ ୯୫ ମସିହା ଯାଏ ନିରଙ୍କୁଶ ଜନ ସମର୍ଥନ ଲାଭ କରି କ୍ଷମତା ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ ବିଜୁ। ତାଙ୍କ ଆଗରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଏତେ କ୍ଷୀଣ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଯେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଭାବେ କୌଣସି ନେତାଙ୍କୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାର ଆଖ୍ୟା ମିଳିପାରି ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବିଜୁ ୧୯୯୫ନିର୍ବାଚନରେ ଚିତପଟାଙ୍ଗ ମାରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଭାବେ ବିଧାନସଭାରେ ବସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହା ବିଜୁଙ୍କୁ କେବେ ଭଲ ଲାଗୁ ନଥାଏ। ପୁଣି ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଭଲ ନ ରହିବାରୁ ଅଶୋକ ଦାସଙ୍କୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇ ସେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଲେ। ସେତେବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ତାଙ୍କର ସେବା ଶୁଶ୍ରୁଶା କରୁଥିବା କୁହାଯାଏ।
ଆଜି ନବୀନ ଦୀର୍ଘକାଳ ନିରଙ୍କୁଶ କ୍ଷମତା ଉପଭୋଗ କରିବା ପରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଭୂମିକାରେ ରହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଭଲ ନାହିଁ। କେତେବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀ ଓ କେତେବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ନବୀନ। ପୁଣି ସେ ସଭାପତି ଥିବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ଉଗ୍ରରୂପ ନେଇଛି। ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆପଡ଼ାର ବିଧାୟକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେତୁ ନିର୍ବାଚନ ଆସନ୍ନ ହୋଇଛି।
ଏ ନିର୍ବାଚନରେ କିଏ ଜିତିବ ବା କିଏ ହାରିବ ତାହା ତ କେବଳ ନୂଆପଡ଼ାର ଜନତା ଜାଣିଥିବେ କିନ୍ତୁ ଏହା ବିଜେଡି ପାଇଁ ଏକ ସତର୍କର ବେଳ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କାରଣ ଶ୍ରୀ ମାଝିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଜନତା ଦଳକୁ ନୂଆପଡ଼ାବାସୀ ଲଗାତାର ତିନିଥର ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପରେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଦଳକୁ ପଚାରି ନଥିଲେ। ନୂଆପଡ଼ାବାସୀ କଂଗ୍ରେସକୁ ବାଛିଥିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ ଉପ ନିର୍ବାଚନରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏଣୁ ଏଥର ହେବ କ’ଣ? ନୂଆପଡ଼ାବାସୀ ଇତିହାସର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବେ କି ?