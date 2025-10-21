ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଚରଣ ବିଧି ଉଲ୍ଲଂଘନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲା ବିଜେଡି

Advertisement
  •  ବିଜେଡି ମୁଖପାତ୍ର ଲେନିନ ମହାନ୍ତି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣ୍ଡ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦ ତାରିଖରେ ନୂଆପଡ଼ାର ଏକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ‘ଗଣ୍ଡ ସମାଜ’ ବ୍ୟାନରରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ସହ ଜୟ ଢୋଲକିଆଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ।

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସ୍କୁଲ୍‍ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀର ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ବିଧି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛନ୍ତି। ନୂଆପଡ଼ା ଉପ ନିର୍ବାଚନକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ପ୍ରଭାବମୁକ୍ତ କରିବା ଲାଗି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ବିଧି ଲାଗୁ କରିଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରୀ ଗଣ୍ଡ ଏହାକୁ ମାନି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଦଳର କର୍ମୀମାନେ ଫେରାଦ ହେବା ସହ ଦାବିପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି।

 ବିଜେଡି ମୁଖପାତ୍ର ଲେନିନ ମହାନ୍ତି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣ୍ଡ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦ ତାରିଖରେ ନୂଆପଡ଼ାର ଏକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ‘ଗଣ୍ଡ ସମାଜ’ ବ୍ୟାନରରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ସହ ଜୟ ଢୋଲକିଆଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ।

ଏହି ସଭାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜନୈତିକ ଥିଲା ଏବଂ ଏହା ଭୋଟରଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରାଯାଇଥିବା ବିଜେଡି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ନିର୍ବାଚନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଚରଣ ବିଧି ଲାଗୁ ହେବା ପରେ କୌଣସି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନକୁ ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।

ବିଜେଡି ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଭାଜପା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ବିରୋଧରେ ତୁରନ୍ତ ତଦନ୍ତ ଓ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସିଇଓ ଏହି ମାମଲାରେ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିବା ବିଜେଡି ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି।

