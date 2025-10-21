ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ: ହାଇଜାକ ପରେ ବାଜି ପଡ଼ିଛି ତିନି ସଭାପତିଙ୍କ ଛବି

Trending Photos
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ଉଷ୍ମତା ଆଣିଥିବା ନୂଆପଡ଼ା ରାଜନୀତିରେ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଛି ତିନି ଦଳର ସଭାପତିଙ୍କ ବାଜି। ପ୍ରାର୍ଥୀ ହାଇଜାକ୍ ଅଧ୍ୟାୟ ସରିବା ପରେ ନିର୍ବାଚନ ରଣାଙ୍ଗନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯେତିକି ବ୍ୟସ୍ତ ନାହାନ୍ତି ବ୍ୟଗ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ସଭାପତି। କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେପିର ସଭାପତି ନୂଆପଡ଼ାରେ ଡେରା ପକାଇ ବସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବିଜେଡି ସଭାପତି ତଥା ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟତମ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ରାଜନେତା ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଉଚିତ ସମୟକୁ। ଆଉ ଏହି ସମୟ ସ୍ରୋତରେ ବଦଳି ଚାଲିଛି ନୂଆପଡ଼ା ସମୀକରଣ।
ଏ ସମୀକରଣ ଆକସ୍ମିକ ହେଲେ ବି ନୂଆ ନୁହେଁ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୮ ତାରିଖରେ ବିଧାୟକ ଅବସ୍ଥାରେ ବିଜେଡିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଏହି ଆସନଖାଲି ପଡ଼ିଥିଲା। ଆଉ ଏ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ଆସନରୁ ନିଜ ଦଳକୁ ଜିତାଇବା ଲାଗି ତିନି ପ୍ରମୁଖ ଦଳର ସଭାପତିମାନେ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେଥିଲାଗି ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହୋଇଛି ନୂଆପଡ଼ା ବିଧାନସଭା ଆସନ। ସଂକ୍ଷେପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଲଢ଼େଇ ନୁହେଁ, ଏହା ବିଜେପି- ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସର ସଭାପତିଙ୍କ ଲାଗି ଏକ ସମ୍ମାନର ପ୍ରଶ୍ନ। ମୋହନ ମାଝି ସରକାରଙ୍କ ଲାଗି ପ୍ରଭାବ ଓ ଲୋକପ୍ରିୟତାର ପ୍ରଶ୍ନ। ସେଥିଲାଗି ବିଜେପି ବିଜେଡିର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ହୋଇଜାକ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତଥାପି ଏ ନିର୍ବାଚନ ଯେ ଏକ ପାକ୍ଷିଆ ହୋଇଛି ତାହା ନୁହେଁ।
କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ନୂଆପଡ଼ାକୁ ବିଜେପି-କଂଗ୍ରେସ ଲଢ଼େଇ ବୋଲି କିଛି ରାଜନୀତିକ ସମୀକ୍ଷକ ବିଚାର କରୁଥିଲେ। ଏଥିରେ ବିଜେଡି ପ୍ରବେଶ କରିପାରୁ ନଥିଲା। ଏବେ କିନ୍ତୁ ସେ ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ। କଂଗ୍ରେସ ବି ନିଜ ସ୍ଥିତି ହରାଇଛି। ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ୨୦୨୪ ନିର୍ବାଚନରେ ମାତ୍ର ୯ ହଜାରରୁ କମ୍ ଭୋଟରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ, ସେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଆପଣାଇ ଦଳ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ନୂଆପଡ଼ା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଯୋଗୁ ଏବେ ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତିଙ୍କ ବିରୋଧୀ ହୋଇଥିବା ବି କୁହାଯାଉଛି। କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ ନୂଆପଡ଼ାକୁ ନେଇ ଅଧିକ ଆତ୍ମ ବିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଦଳର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରରେ ଏକମାତ୍ର ବିଧାୟିକା ସୋଫିଆଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତି କରି ନାହାନ୍ତି। କେବଳ ସେ ନୁହନ୍ତି, ସାନ ଖେମୁଣ୍ଡି ବିଧାୟକ ରମେଶ ଜେନାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନୂଆପଡ଼ାର ପ୍ରଚାର ଟିମ୍ଠୁ ଦୂରରେ ରଖାଯାଇଛି। ଏହା ପଛରେ ଏକ ବଳିଷ୍ଠ କାରଣ ରହିଛି। ଭକ୍ତଙ୍କୁ ପିସିସି ସଭାପତି ପଦବୀରୁ ଦୂରେଇବା ଲାଗି ସୋଫିଆଙ୍କ ବାପା ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ୍ ଓ ରମେଶ ଜେନାଙ୍କ ଟିମ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଯାହାର ଶକ୍ତ ପ୍ରମାଣ ପାଇବା ପରେ ଭକ୍ତ ଏମାନଙ୍କୁ ଏକଘରକିଆ କରିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ହେଲେ କ୍ଷମତାରେ ନଥିବା ଏକ ଦଳ ଏପରି ଆଚରଣ ଦ୍ୱାରା କିପରି ଲାଭବାନ ହେବ? ପୁଣି ୨୦୨୪ ନିର୍ବାଚନରେ ସେଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିବା ପୂର୍ବତନ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦଳ ଦୂରରେ ରଖିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ନୂଆ ପୁରୁଣା ସଂଗଠନକୁ ଦଳ ବିଶ୍ୱାସରେ ନେଇ ପାରୁ ନାହିଁ। କେବଳ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘାସିରାମଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ନୂଆପଡ଼ାକୁ ପାରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ।
ସେହିପରି ବିଜେଡି ସଭାପତିଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଦଳର ବିଧାୟକଙ୍କ ପୁତ୍ର ଅନ୍ୟ ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗ ଦେବା। ଏହା ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି ଯେ, ବିଜେଡିରେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଚାଲି ନାହିଁ। ସଭାପତିଙ୍କ ଆଖି ଆଗରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀଚୋରି ହୋଇଯିବା ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ବିଜୟକୁ ଅନ୍ୟ ହାତରେ ଟେକିଦେଲା ଭଳି ବୋଲି କିଛି ସମୀକ୍ଷକ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଛନ୍ତି। କେହି କେହି ଏହାକୁ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ଙ୍କ ସାଲିସ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ବିଜେପି ସହ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଡୀଲ କରି ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା କଥା ବି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ହେଲେ ବିଜେଡି ନିଜର ନୂଆପଡ଼ା ସଂଗଠନକୁ ଏ ଭିତରେ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ କରିଛି। ପୁରୁଖା ନେତାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭୋଟ ପରିଚାଳନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏପରିକି ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିରପେକ୍ଷ ଆଳରେ ବିଜେଡି ଆପ୍ୟାୟିତ କରୁଥିବା ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ଏଣୁ ସରକାରୀ ଦଳକୁ ଚେକ୍ ଦେଇ ସରକାରୀ କଳ ବିପକ୍ଷ ବିଜେଡିକୁ ଅଧିକ ଶୁଣୁଥିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲାଣି। ଯଦି ଏହା ସତ ହୁଏ ତେବେ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କିଛି ଘଟିପାରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ହରଡ଼ ଘଣାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଦଳର ସଭାପତି ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ।
ଏହା ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟରେ କେବେ ବିଧାନସଭା ଉପ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇ ନାହିଁ ତାହା ନୁହେଁ କି ବିଜେପି କେବେ ଏପରି ନିର୍ବାଚନକୁ ମୁକାବିଲା କରି ନାହିଁ ତାହା ନୁହେଁ। ହେଲେ ଗଲା ୨୪ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେତେକ ଉପ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଛି ତାହାକୁ କିପରି ଶାସକ ଦଳ ହାଇଜାକ୍ କରି ନେଇଛି ତାହାକୁ ବିଜେପି ଦେଖିଛି। ପୂର୍ବ ସରକାରର ଶାସନର ୨୪ ବର୍ଷ ଭିତରେ ୮ଟି ଉପ ନିର୍ବାଚନ ଭାରି ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ସବୁଯାକ ଆସନରେ ଶାସକ ବିଜେଡି ହିଁ ଜିତିଥିଲା। ପ୍ରତିଟି ସମୟରେ କିନ୍ତୁ ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ଭୋଟକୁ ଆୟୁଧ କରିଥିଲା ବିଜେଡି। କେତେବେଳେ ମୃତ ବିଧାୟକଙ୍କ ପତ୍ନୀ, ଆଉ କେତେବଳେ ପୁଅ ନ ହେଲେ ଝିଅଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଥିଲା ଦଳ। ଅବଶ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହି ଉତ୍ତରାଧିକାରୀଙ୍କ ଭିତରୁ ଅନେକଙ୍କୁ ଦଳ ନିର୍ବାଚନ ରଣାଙ୍ଗନରୁ ବାହାରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିବାର ନଜୀର ରହିଛି। ହେଲେ ସେତେବେଳେ ଏହି ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ଭୋଟ ହିଁ ବିଜୟର ପ୍ରମୁଖ ମାପଦଣ୍ଡ ଥିଲା। ଆଉ ଏଥର ବି ବିଜେଡିର ସେ ଫର୍ମୁଲାକୁ ବିଜେପି ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଏବେ ବିଜେପି ସରକାରରେ ରହିଛି। ଆଉ ବିଜେଡି ଫର୍ମୁଲା ସହ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ବି ଚୋରି କରି ନେଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଏହି ନୀତିରେ ବିଜେପି ଭାବୁଛି ବିଜୟ ଏକପାକ୍ଷିଆ ହୋଇଯିବ।
କିନ୍ତୁ ଢୋଲକିଆଙ୍କ ପୁଅ କେବେ ବିଜେଡିର ସଦସ୍ୟ ନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିନ୍ତୁ ଢୋଲକିଆଙ୍କ ସମର୍ଥନ ରହିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଏଣୁ କ୍ଷମତା ଓ ଅନୁକମ୍ପା ବିଜେଡିଠାରୁ ଏଇ ଆସନଟିକୁ ଛଡ଼ାଇ ନେବାରେ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ବିଜେପି ଆଶାବାଦୀ ରହିଛି।
ସେହିପରି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ହାତମୁଠାକୁ ଟାଣ କରିବା ପାଇଁ ବିଜେଡିର ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନେତା ଯେମିତି ଲମ୍ବୋଦର ନିଆଲଙ୍କୁ ବି ନିଜ ପକ୍ଷଭୁକ୍ତ କରିଛି। ଏହା ବଦଳରେ ସେଠାରେ ଥିବା ଯାଦବ ଭୋଟକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ଲାଗି ଚାହିଁଛି ଦଳ।
କିନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜୟ ଢୋଲକିଆଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଭଳି ଲୋକପ୍ରିୟ ରହୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଚାର ସମୟରେ ସେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ଗ୍ରହଣୀୟ ହୋଇପାରୁ ନାହାନ୍ତି। ଜୟ ତାଙ୍କର ଅସଲି ପୁଅ ନୁହଁ ବୋଲି ବିଜେଡି ଯେଉଁ ପ୍ରପାଗଣ୍ଡା ଚଳାଉଛି ତାହା ଅଣ୍ଡର କରେଣ୍ଟ ଭଳି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ଆଉ ତାହାକୁ ଜୟ ମୁକାବିଲା କରିପାରୁ ନାହାନ୍ତି। ଖାଲି ବାପାଙ୍କ ଫଟୋ ଧରି ବୁଲିଲେ ତାହା ଅନୁକମ୍ପା ସହାୟତା ଦେବ ଏବଂ ଏହି ସହାୟତା ବିଜୟୀ କରାଇବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଇ ନପାରେ।