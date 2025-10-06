ବିଜେଡିରେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ କିଏ ଓ କାହିଁକି ସେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ତାହା କାହାକୁ ବୁଝାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। କାରଣ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧବନୀତା ଯିଏ ବି ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ତିଳେମାତ୍ର ରୁଚି ରଖନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାବଦରେ ଅବଗତ ଥିବେ। ବିଜେଡି ସରକାର ଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନରେ ଅଖଣ୍ଡ ପ୍ରଭାବ, ନବୀନଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମୀୟତାକୁ ନେଇ ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚା ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଛି। ଏପରିକି
Trending Photos
ବିଜେଡିରେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ କିଏ ଓ କାହିଁକି ସେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ତାହା କାହାକୁ ବୁଝାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। କାରଣ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧବନୀତା ଯିଏ ବି ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ତିଳେମାତ୍ର ରୁଚି ରଖନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାବଦରେ ଅବଗତ ଥିବେ। ବିଜେଡି ସରକାର ଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନରେ ଅଖଣ୍ଡ ପ୍ରଭାବ, ନବୀନଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମୀୟତାକୁ ନେଇ ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚା ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଛି। ଏପରିକି କେହି କେହି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଏମିତି ଅଭିଯୋଗ ବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ବିଜେଡିକୁ ଅପହରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତଥାପି ନା ପାଣ୍ଡିଆନ୍ଙ୍କ ଉପରୁ ନବୀନଙ୍କ ଆସ୍ଥା ତୁଟିଛି ନା ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରୁଛନ୍ତି ନବୀନ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୁଜାତାଙ୍କୁ ଦଳରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ନୂଆପଡ଼ା ଏଥିଲାଗି ବାଟ ହୋଇପାରେ। ଆଉ ଏହା ବି ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଆଗରେ ହେବ ଶେଷ ପରୀକ୍ଷା। ଯଦି ଏଥିରେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବେ ତେବେ ସୁଜାତାଙ୍କୁ ବିଜେଡି ମୁକୁଟ ଦେବାରେ ତାଙ୍କୁ କେହି ବି ଅଟକାଇପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି।
ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ନବୀନଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ନୂଆପିଢ଼ିର କିଛି ନେତା ବି ତାଙ୍କୁ ନବୀନଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଭାବେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ପରୋକ୍ଷରେ ବିଜେଡିର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିବା ପାଣ୍ଡିଆନ୍ଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ କହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପୁରୁଣା ନେତାମାନେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ମେଳି ବି କରିଛନ୍ତି। ମେଳିକୁ ଉସ୍କାଇଛନ୍ତି। ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବୟାନ ବି ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପରିଶେଷରେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ଙ୍କ ବିଜୟ ହୋଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବାହାର କରିଛନ୍ତି ବା ଦଳର ଶୃଙ୍ଖଳା ଗଙ୍ଗ କରିଥିବା କାରଣକୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ବେଶ୍ କିଛି ପୁରୁଖା ଅଭିଜ୍ଞ ନେତା ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ଦଳରୁ ବିଦା ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଧ୍ୟାୟର ଚିରାଚରିତ ରଣନୀତିକ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। ତଥାପି ବିବାଦ ଥମୁ ନାହିଁ। କି ପାଣ୍ଡିଆନ୍ଙ୍କ ଅଣ୍ଟିକୁ ବିଜେଡି ଆସିପାରୁ ନାହିଁ।
ଏପରିକି କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସତ୍ତ୍ୱେ ଉତ୍କଟ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସଭାପତି ନବୀନ ବି ସମ୍ଭାଳିପାରୁ ନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସେଥିଲାଗି ନବୀନ ବାବୁ ଆଉ ରାଜ୍ୟରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁ ନାହାନ୍ତି। ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ହେଲେ ବି ବିଧାନସଭାରେ ରହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଦିଲ୍ଲୀର କଳା ସମାବେଶ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସିନା ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୀତି ନୁହେଁ। ରାଜ୍ୟରେ ଥିବାବେଳେ ବି ରାଜ୍ୟର ନେତାଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରୁ ନଥିବା ନବୀନ ଏବେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବି କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୋଟେରୀଭୁକ୍ତ ନେତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଲେ ଆଉ କାହା ସହ କଥା ବି ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏମିତି ଏକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିଜେଡି ଶିବିରରେ ଆଉ ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜନ୍ମ ନେଇଛି। ତାହା ହେଲା ଭୈରବ କାର୍ତ୍ତିକେୟ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୁଜାତାଙ୍କ ରାଜନୀତିକ ଡେବ୍ୟୁ ବା ଆବିର୍ଭାବ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ରାଜନୀତିକ ପଣ୍ଡାଲରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ପାଇଁ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ଉଦ୍ୟମ ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ସବୁ ଉଦ୍ୟମ ବିଫଳ ହୋଇଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ଏ ଉଦ୍ୟମଗୁଡ଼ିକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସାଧାରଣ କର୍ମୀ ଓ ନେତା। ଏବେ ନୂଆପଡ଼ା ବିଧାନସଭା ଉପ ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ବି ସେହି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଏ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ନୁହେଁ, ସୁଜାତା କାର୍ତ୍ତିକେୟ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ହେବେ ନୂଆପଡ଼ାର ନିର୍ବାଚନ ଇନ୍ଚାର୍ଜ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ଜୟ ନୁହେଁ, ସୁଜାତା ହୋଇପାରନ୍ତି ନୂଆପଡ଼ାର ବିଧାନସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ।
ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥାଇପାରେ, ଜୟ ଢୋଲକିଆତ ବିଜେଡିର ପସନ୍ଦ ଆଉ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବେ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ପୁଣି ସୁଜାତାଙ୍କୁ ଏ ଭିତରେ କାହିଁକି ଟଣାଯାଉଛି? ଏହା ଏକ ଅଯଥା ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇପାରେ।
କିନ୍ତୁ ଏ ଚର୍ଚ୍ଚା ପଛର ଯୁକ୍ତି ହେଉଛି ନିର୍ବାଚନ ଆସନ୍ନ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଏଯାଏ ଜୟ ଢୋଲକିଆଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ। କେବଳ ଜୟ ନିଜକୁ ନିଜେ ଏପରି ଏକ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଜୟଙ୍କୁ ବିଜେଡି ସମର୍ଥନ କରିବ ବୋଲି କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ।
ପୁଣି ନୂଆପଡ଼ାରେ ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ଭୋଟ ଥିଲେ ବି ନୂଆପଡ଼ା ଜୟଙ୍କୁ ନେଇ ଲଢ଼ିବାକୁ ଦଳ ଚାହୁଁ ନାହିଁ। କାରଣ ନୂଆପଡ଼ା ସମୀକରଣରେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆଙ୍କ ଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଜୟଙ୍କ ନାହିଁ। ଏଣୁ ୨୦୨୪ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପୁଅ ଅଭିନନ୍ଦନ ହାରିଲା ଭଳି ଏଠାରେ ସେ ବି ପରାଜିତ ହୋଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ଏକ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି। ଏଣୁ ଯେମିତି ୨୦୨୪ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ଅଭିନନ୍ଦନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବ ନା ନାହିଁ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରୁ ନଥିଲା ଠିକ୍ ସେମିତି ଏବେ ପରିସ୍ଥିତି ହୋଇଛି।
୨୦୨୪ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଅନେକ ବିରୋଧ ଓ ହାରିବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ ସତ୍ତ୍ୱେ ଜଣେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନେତାଙ୍କ ଲବି ହେତୁ ଅଭିନନ୍ଦନଙ୍କୁ ଟିକଟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆଉ ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କଠୁ ବି କମ ଭୋଟ ପାଇଥିଲେ। ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଢୋଲକିଆ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘାସିରାମ ମାଝିଙ୍କୁ ୧୦୮୮୧ ଭୋଟରେ ହରାଇଥିଲେ। ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପାଇଥିବା ସମୁଦାୟ ଭୋଟ ପରିମାଣ ଥିଲା ୬୧ହଜାର ୮୨୨। ଆଉ ଘାସିରାମ ପାଇଥିଲେ ୫୦ ହଜାର ୯୪୧। ଏହି ରଣାଙ୍ଗନରେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲା ବିଜେପି। ଏହାର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଭିନନ୍ଦନ ପଣ୍ଡା ୧୭ ହଜାର ୮ଖଣ୍ଡ ଭୋଟରେ ରାଜେନ୍ଦ୍ରଙ୍କଠାରୁ ପଛରେ ଥିଲେ।
ଏଣୁ ବିଜେପିର ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ନୂଆପଡ଼ା ଜିତିବା ଲାଗି ବିଜେଡି ଭିତରେ ଥିବା ଫାଟର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଜୟଙ୍କୁ ନିଜ ଦଳକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଛନ୍ତି। ଏହା ହେଲେ ଜୟଙ୍କ ନାଁରେ ଥିବା ସମବେଦନାମୂଳକ ଭୋଟ ଆଉ ବିଜେପିର ସଂଗଠନ ବିଜେପିକୁ ବିଧାନସଭାରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆସନ ଯୋଡ଼ିବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ଏହାଛଡ଼ା ସରକାର ଗଠନ ପରେ ବିଜେପି ପାଇଁ ଏହା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଉପ ନିର୍ବାଚନ ଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଜିତିବା ଲାଗି ଏଭଳି ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ବିଜେପି।
ଅପରପକ୍ଷେ ନିର୍ବାଚନ ଜିତି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ଆଗରେ ନିଜର ଛବିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆନ୍। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିଜୟ କାହାର ତାହା କେବଳ ସମୟ ହିଁ କହିବ।