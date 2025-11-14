Advertisement
ନୂଆପଡ଼ା ବିଜୟ ମୋହନଙ୍କୁ ବଢ଼ିଆ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଅଡ଼ୁଆ

Written By  Harihar Panda|Last Updated: Nov 14, 2025, 05:19 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: କିଛିଦିନ ତଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ ସଭାରେ ‘ଯୋଡ଼ାକୁ ଘୋଡ଼ା ସରି’ ନୁହେଁ କହିଥିଲେ। ଆଜି ନୂଆପଡ଼ାରେ ତାହା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ବିନା କୌଣସି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତା ବା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ ନୂଆପଡ଼ାରେ ବିଜୟ ଆଣିଛନ୍ତି ମୋହନ-ମନମୋହନଙ୍କ ଯୋଡ଼ି। କେବଳ ବିଜୟ ନୁହେଁ, ଏହା ବିଜେଡି ଗଡ଼ରୁ ଆସନ ଛଡ଼ାଇ ଆଣିବା ସହ ସମାନ, ଏହା ଅଭୂତପୂର୍ବ ବିଜୟ। କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ କେବେ ଏତେ ପରିମାଣରେ ଭୋଟ ପାଇନଥିଲେ କି ବିଜୟ ବ୍ୟବଧାନ ଏତେ ହୋଇ ନଥିଲା। ବିଜେପିର ଏହି ବିଜୟ ଦଳର ବାହାରକୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଏକ ସଫଳତା ନୁହେଁ ବରଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସ୍ଥିତିରେ ମୋହନ-ମନେମାହନଙ୍କ ଯୋଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ଲାଗି ଏକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ହେବ। ଏହା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝି ଓ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କ ପାଇଁ ବଢ଼ିଆ ଫଳାଫଳ ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଅଡ଼ୁଆ ହେବ। 

ଜୁନ୍‍ ମାସରେ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ  ବିଜାପି କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲା ସେତେବଳେ କିଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବ ତାହା ସ୍ଥିର ହୋଇ ନଥିଲା। ଅନେକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନେତା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତା କେନ୍ଦୁଝରର ଆଦିବାସୀ ବିଧାୟକ ମୋହନ ମାଝିଙ୍କ ଉପରେ ଆସ୍ଥା କରିଥିଲେ। ଅନେକ ଏହାକୁ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସମାଲୋଚନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଆଜି ବି କେନ୍ଦ୍ରର ନେତାମାନେ ଯେତେବଳେ ତାଙ୍କୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଏହାକୁ ନେଇ ଉପସାସ ହେଉଛି। ହେଲେ ଆଜିଠାରୁ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ତାହା ହେଲା ମୋହନ ମାଝି ବ୍ରାଣ୍ଡ। ରାଜ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ନେଇ ସଂଗଠନରେ ଚାଲିଥିବା ବ୍ରାଣ୍ଡ ଏହାଦ୍ୱାରା ଅବଦମିତ ହୋଇଛି। 

ମୋହନ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆଜି ୮୩ ହଜାର ୭୪୮ ଭୋଟରେ ବିଜେପିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜୟ ଢୋଲକିଆଙ୍କୁ ବିଜୟୀ କରିଛି। ଆଉଥରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ରାଜ୍ୟରେ   ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଓ ତାଙ୍କ ସଂଗଠନର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କାରଣ ମନମୋହନଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିକୁ ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ହିଁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ଦଳ ସଂଗଠିତ ହୋଇପାରୁ ନଥିଲା। ହେଲେ ମୋହନଙ୍କ ସ୍ୱଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାଳରେ ଦଳ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହେଲା। ଆଜି ବି ଏକ ବିଶାଳ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଲା।

ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ପୁଅ ଜୟଙ୍କୁ ବିଜେଡି ଶିବିରରୁ ଉଠାଇ ଦଳୀୟ ଟିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବା ଏବଂ ଏହାପରେ ବିନା କୌଣସି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ ରାଜନୀତିକ ରଣନୀତି ପରିଚାଳନା କରିବା ଏହି ଯୋଡ଼ିଙ୍କ ମାନସପୁତ୍ର ଥିଲା। ଆଉ ସେହି ମାନସପୁତ୍ର ବିଜେପିକୁ ବିଧାନସଭାରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆସନ ଅଧିକ ଦେଇଛି। ଅବଶ୍ୟ ଏ ନିର୍ବାଚନରେ ହାରିଥିଲେ ବିଜେପିକୁ ବା ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରି ନଥାଆନ୍ତା କିନ୍ତୁ ଦଳରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଫେରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥାଆନ୍ତା। ହେଲେ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ତାହା ପୁଣିଥରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସଂଗଠନରୁ ଦୂରରେ ରଖିବ। 

ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଜଣେ ଖରାପ ସଂଗଠକ। ବରଂ ସେ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ସଂଗଠକ ଏବଂ ବିଜେପି ପାଇଁ ସମ୍ପତ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ବିଜେପି ଆଜି ବିହାରରେ ଅନେକ ସଫଳତା ପାଇଛି। କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଛବି ଜଣେ ଅହଙ୍କାରୀ ରାଜନେତା ଭାବେ ରହିଛି। ଯାହାକୁ ସେ ଯେତେ ଚାହିଁଲେ ବି ଲିଭାଇବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରୁ ନାହାନ୍ତି।  ଏହାର ଫାଇଦା ନେଇ ରାଜ୍ୟରେ ମୋହନ-ମନମୋହନଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ନୂଆପଡ଼ାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଏହି ଯୋଡ଼ି ଦୁରେଇ ରଖିଥିବା କୁହାଯାଏ।  

୨୦୨୪ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବଲପୁରରେ ସୀମିତ ରଖିବାରୁ ଦଳ ବିଶାଳ ବିଜୟ ପାଇପାରିଥିଲା। ଏହାକୁ ମନମୋହନ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଭାରୀ ଭଲ ଭାବେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥିଲେ। ଆଉ ଆଜି ତାହାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୋଇଛି। 

ଯେତେବେଳେ ମନମୋହନ ସାମଲ ଓଡ଼ିଶା ସଂଗଠନର ସଭାପତି ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ ସେତେବଳେ ମୋହନ ମାଝି ଯୋଡ଼ାକୁ ଘୋଡ଼ା ସରି ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍‍ ଆସନ୍ତା ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆଉ କୌଣସି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତା ବା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବ ନାହିଁ ବରଂ ଏହି ଯୋଡ଼ି ରାଜ୍ୟରେ ସଫଳତା ଆଣିବ। ତାଙ୍କର ସେହି ପରୋକ୍ଷ ଉକ୍ତି ଆଜି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ଗୋଟିଏ ଗୁଳିରେ ଦୁଇଟି ଶିକାର କରିଛି। ଗୋଟିଏ ତ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସଙ୍କୋଚନ, ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ବିଜେଡିର ପକ୍ଷ ଛେଦନ।

କିଛି ଲୋକଙ୍କ ମତରେ ନୂଆପଡ଼ା ବିଜୟ ହେଉଛି ହେଉଛି କ୍ଷମତାର ଖେଳ, ଏଣୁ ପ୍ରକୃତ ପାଓ୍ୱାର ଶୋ’ ସେତେବଳେ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବ। ଏଣୁ ଅପେକ୍ଷା ରହିବାକୁ ହେବ।

Harihar Panda

