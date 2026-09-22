Odisha Assembly: ବିଧାନସଭା ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ: ଅପରାହ୍ନ ୪ଟା ଯାଏଁ ଗୃହ ମୁଲତବି

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବିଧାନସଭାର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ। ଗୃହ ଆରମ୍ଭରୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। MMDR ବିଲ୍ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଦାବିରେ ହୋହଲ୍ଲା କରିଥିଲେ ବିରୋଧୀ। ପୁସ୍ତକ ତ୍ରୁଟିକୁ ନେଇ ଗୃହରେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ହଟ୍ଟଗୋଳ କରିଥିଲେ । ପ୍ଲାକାର୍ଡ ଧରି ଗୃହର ମଧ୍ୟ ଭାଗକୁ ଆସି ନାରାବାଜି କରିଥିଲେ । ଫଳରେ ପ୍ରଥମେ ଅପରାହ୍ନ ୧ଟା ୧୦ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୃହ ମୁଲତବୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ବାଚସ୍ପତି ।
ଗୃହ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ହଟ୍ଟଗୋଳ ପଣି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । MMDR ବିଲ୍ ଓ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ତ୍ରୁଟି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ହଟ୍ଟଗୋଳ କରିଥିଲେ ବିରୋଧି । ତେଣୁ ଅପରାହ୍ନ ୪ଟା ଯାଏଁ ମୁଲତବି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ବାଚସ୍ପତି ।
ଗୃହ ମୁଲତବି ଘୋଷଣା ପରେ ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜି ଅଭିମୁଖେ ଯାଇଛନ୍ତି ବିଜେଡି ବିଧାୟକ । ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ତ୍ରୁଟି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଗର୍ଜିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
ବିଧାନସଭାର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ଦିବଙ୍ଗତ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକଙ୍କ ପ୍ରତି ଶୋକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ନେପାଳ ବନ୍ୟାରେ ମୃତକଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଶୋକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରାଯାଇଥିଲା । ଅତୀତରେ ବିୟୋଗ ଘଟିଥିବା ଗୃହର ପୂର୍ବତନ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ତଥା ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ଅକ୍ଟୋବର ୩ ଯାଏଁ ଚାଲିବ ବିଧାନସଭା ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ । ଏଥିରେ ମୋଟ୍ ୯ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ରହିଥିବା ସମୟରେ ଏହି ଅଧିବେଶନରେ ୬ଟି ବିଲ୍ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।