ଅଦାଲତ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହରେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛି ବିଧାନସଭା

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଭା ତଥା ଆଇନ୍ ପ୍ରଣୟନ ତଥା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣର ମୁଖ୍ୟ ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳ ବିଧାନସଭା ହୋଇବି ଆଇନର ଚକ୍ରବ୍ୟୁହରେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛି। ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ଓକିଲଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ମାମଲା ସରୁନାହିଁ। ଏହି ମାମଲାରେ ବିଧାନସଭାର ସମ୍ମାନହାନୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି, କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କଥା ବି ରହିଛି। ୧୦ ବର୍ଷର ମାମଲା ରେକର୍ଡକୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ବିଧନସଭା ଖାଲି ଓକିଲଙ୍କୁ ପୋଷି ଚାଲିଛି ହେଲେ ମାମଲାର ଅନ୍ତ ହେଉ ନାହିଁ କି ନ୍ୟାୟ କାହା ପଟରେ ଯାଉଛି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉ ନାହିଁ।
ଆଜି ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତିଭାବେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ କାନ୍ତ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ ଶୁଣିବା ଲାଗି ବିଧାନସଭା ସଜବାଜ ହେଉଛି। ଏ ଭିତରେ କିନ୍ତୁ କୋର୍ଟରେ ବିଧାନସଭାର ମାମଲା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ବିଳମ୍ବିତ ହେବା ଏକ ଅସମାହୀତ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଏଥିପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ ବା ନ ଦାୟୀ ତାହା ଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ କିନ୍ତୁ ସମାଧାନର ବାଟ କିପରି ବହାରିବ ସେ ବାବଦରେ ସଭା କେବେ ଚିନ୍ତା ନକରିବା ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଓକିଲଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ୟ ଗଣିବା ଏକ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ।
ବିଧାନସଭା ସୂଚନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରୁ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ୨୦୧୪ ମସିହାରୁ ୨୦୨୩ ମସିହା ଯାଏ ମୁଖ୍ୟତଃ ୬ ଜଣ ଓକିଲ ବିଧାନସଭାର ବିଭିନ୍ନ ମାମଲା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କୋର୍ଟରେ ପରିଚାଳନା କରିଛନ୍ତି। ସମୁଦାୟ ମାମଲା ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯଦି ବିଚାର କରାଯାଲ ତେବେ ଜଣେ ଓକିଲ ୪୧ଟି ମାମଲାକୁ ଏହି ୧୦ ବର୍ଷ ହେଲା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାହା ଅମୀମାଂସିତ ହୋଇ ଚାଲିଛି। ମୋଟ ମାମଲାକୁ ଦେଖିଲେ ଏହି ୧୦ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଜଣେ ଆଇନଜୀବୀ ୩୫ଟି ମାମଲାକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟରେ ୪୧ଟି ମାମଲାକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି। ବାକି ୪ ଜଣ ଆଇନଜୀବୀ ୭ଟି ମାମଲା ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି।
ଏହି ମାମଲାରେ ପ୍ରମୁଖ ହେଉଛି ବିଧାନସଭାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଡିଏଲ୍ଆର୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଚାକିରି ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ପୂରଣ। ଏ ମାମଲା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଗଡ଼ି ଚାଲୁଥିବାରୁ ମାମଲା ଦାୟର କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭିତରୁ ଅନେକ ଅବସର ନେଇ ସାରିଲେଣି ଆଉ କିଛି ସ୍ୱର୍ଗଯାତ୍ରା ବି କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମାମଲା ସରୁ ନାହିଁ।
ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏହି ମାମଲାଗୁଡ଼ିକର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ସରକାର ୩୯ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଏହି ୧୦ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ଏ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ଥିର ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବିଧାନସଭା ପ୍ରଶାସନରେ ଅସ୍ଥିରତା ଥିଲା। ବିଧାନସଭାର ମୁଖ୍ୟ ଭାବେ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ପଦବୀରେ ଅନେକ ଅଦଳବଦଳ ହୋଇଛି। ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଏହି ସମୟରେ ୧୦ ଜଣ ବାଚସ୍ପତି ବଦଳିଛନ୍ତି।
ପୁଣି କେତେବେଳେ କେତେ କେଳଙ୍କାରୀ ଓ ଅଭିଯୋଗ ତତ୍କାଳୀନ ସରକାର ସମୟରେ ବିଧାନସଭାରେ ଆସିଛି। କେତେବଳେ ବିଧାନସଭାରେ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ନେଇ ତ କେତେବେଳେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉନ୍ନୟନରେ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ନେଇ। ଏପରି ଅଭିଯୋଗରେ ମଧ୍ୟ ରାତାରାତି ବାଚସ୍ପତି ବଦଳିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବିଧାନସଭାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦୁଃଖକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ କେହି ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ବଦଳରେ ଏହାକୁ ଗୋଟିଏ ପଙ୍କୁଆ ପୋଖରି ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରି ଏଥିରୁ ଦୂରରେ ରହିଛନ୍ତି। ଫଳରେ ମାମଲା ସଂଖ୍ୟା ନ ବଢ଼ିଲେ ବି ପରିଚାଳନା ସମୟ ଗଡ଼ି ଚାଲିଛି। କୌଣସି ମାମଲା ସମାଧାନ ହୋଇ ଫଳ ଆସିବା ଆଶା କ୍ଷୀଣ ହେଉଥିବା ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି।