Odisha Assembly: ରାଜ୍ୟରେ କମୁଛି ସ୍କୁଲ୍ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ହାର- ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆଜି ବିଧାନସଭା ପ୍ରଶ୍ନତ୍ତୋର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଆ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଜଣେ ବି ନାହାନ୍ତି ପ୍ରଫେରସର, ଆସୋସିଏଟ୍ ପ୍ରଫେସର । ଏପରିକି ଜଣେ ବି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ନଥିବା ଗୃହରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ । ୩ଟି ବିଭାଗରେ ୨୧ଟି ପଦବୀ ଖାଲି ରହିଛି । କେହି ଜଣେ ବି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇନାହାନ୍ତି ।
ରାଜ୍ୟରେ ସ୍କୁଲ୍ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ହାର କମୁଛି । ସାଗର ଦାସଙ୍କ ଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ତଥ୍ୟ ରଖି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ୨୦୨୪-୨୫ରେ ସ୍କୁଲ୍ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ହାର ୧୫ ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା । ୨୦୨୫-୨୬ରେ ଏହା ୧୪.୧ ପ୍ରତିଶତକୁ ଖସିଛି । କୋରାପୁଟ, କଳାହାଣ୍ଡି, ବଲାଙ୍ଗିର, ରାୟଗଡ଼ାରେ ସର୍ବାଧିକ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ । କୋରାପୁଟରେ ୯୭୫୮, ବଲାଙ୍ଗିରରେ ୬୯୭୨, କଳାହାଣ୍ଡିରେ ୬୮୨୦ ଜଣ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ।
ଆଉ ଏକ ଉତ୍ତରରେ ବିଧାନସଭାରେ ଗଣ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରାଜ୍ୟରେ ୪୬୦୩ଟି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହୋଇ ଯାଇଛି । ୮୩୩ଟି ସ୍କୁଲ୍ରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି । ୩୭୪ଟି ହାଇସ୍କୁଲ୍ରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି । ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ସମୁଦାୟ ୧୩,୯୦୩ଟି ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି । ୪୨୬୪ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ପୁନଃ ଅତିଥି ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି । ଅତିଥି ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ମାସିକ ୧୨ ହଜାର ଟଙ୍କା ବେତନ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।
ବିଧାୟକ ତାରାପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତିଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତର ରଖି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆବାସିକ ଛାତ୍ରୀ ନିବାସରେ ବଢ଼ୁଛି ନାବାଳିକା ଗର୍ଭବତୀ ସଂଖ୍ୟା । ୨୦୨୪-୨୫ ବର୍ଷରେ ୧୫ ନାବାଳିକା ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଛନ୍ତି । କନ୍ଧମାଳରେ ୫ ଓ କୋରାପୁଟରେ ୪ଜଣ ନାବାଳିକା ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଛନ୍ତି । ହଷ୍ଟେଲରେ ୯ ନାବାଳିକା ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।