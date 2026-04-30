ବିଧାନସଭାରେ ଉଠିଲା କଙ୍କାଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ, କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକଙ୍କ କକ୍ଷ ତ୍ୟାଗ

ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ପୋଡିୟମ ତଳେ ନାରାବାଜି କରିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ସଦସ୍ୟ । କେନ୍ଦୁଝରରେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ କଙ୍କାଳ ନେବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବାକୁ କଂଗ୍ରେସ ସଦସ୍ୟ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି ।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Apr 30, 2026, 12:20 PM IST

Odisha Assembly Special Session: ବିଧାନସଭା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭରୁ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକଙ୍କ ହୋହଲ୍ଲା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ପୋଡିୟମ ତଳେ ନାରାବାଜି କରିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ସଦସ୍ୟ । କେନ୍ଦୁଝରରେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ କଙ୍କାଳ ନେବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବାକୁ କଂଗ୍ରେସ ସଦସ୍ୟ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି । ବ୍ୟାଙ୍କକୁ କଙ୍କାଳ ନେଇ ଯିବା ଘଟଣାରେ କଂଗ୍ରେସ  ବର୍ଷିବା ସହ ବିଧାନସଭା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ ବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ କକ୍ଷ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ।

ବିଧାନସଭା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ । ମହିଳାଙ୍କୁ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ଦେବାରେ ଅବହେଳା କରାଯାଇଛି ଆଲୋଚନାକୁ ଆଗେଇ ଆସିବା ବଦଳରେ ନକାରାତ୍ମକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି । କଂଗ୍ରେସ ନିଜ ସରକାର ସମୟରେ ମହିଳାଙ୍କ ବିଲ୍‌କୁ ପାସ କରି ନଥିଲା । ବିଜେଡି ବି ପଞ୍ଚାୟତସ୍ତରରେ ମହିଳାଙ୍କ ସଂରକ୍ଷଣ କଥା କହି ବାଃ ବାଃ ନେଉଛି । ବିଧାୟକ କିମ୍ବା ସାଂସଦ କଥା ଆସିଲା ବେଳେ ପଛଘୁଞ୍ଚା କାହିଁକି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଚାରିଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯ, ମହିଳାଙ୍କୁ ସଂରକ୍ଷଣ ମିଳିଲେ ବଡ଼ପଣ୍ଡାଙ୍କର ସଂରକ୍ଷଣ ଅଧିକାର କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହୁଏନି । ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହିଳାଙ୍କୁ ବିଧାନସଭା କି ସଂସଦକୁ ପଠାଯାଇନି, ଉଚିତ ସମ୍ମାନ ମିଳିନି । ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ । ନାରୀ ଶକ୍ତି ବନ୍ଦନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି; ବିରୋଧୀ ଏଥିରେ ବ୍ରେକ ଲଗାଇଛନ୍ତି । ଏହାର ଉଚିତ ଜବାବ ମହିଳା ଦେବେ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି । ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଚିଠି ଲେଖି ଉତ୍ତର ମାଗିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଆଶଙ୍କା ନିରର୍ଥକ ବୋଲି ମୋହନ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି ।

ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବିଧାନସଭାର ୫୪ନଂ କକ୍ଷରେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ ପାଇଁ ରଣନୀତି ନେଇ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିଲା ।

Soubhagya Ranjan Mishra

