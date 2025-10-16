ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର ନୂଆ ଟିମ୍‍: ୧୦ ଉପସଭାପତି, ୪ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ

Trending Photos
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଅନେକ ଅପେକ୍ଷା ପରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଓଡ଼ିଶା ଶାଖା ଏହାର ନୂଆ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କ ନୂଆ ଟିମ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଆଗକୁ ନୂଆପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ସମେତ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ଥିବାରୁ ଏହି ନୂତନ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିବ ।
ଏହି ନୂଆ ଟିମରେ ୧୦ ଜଣ ଉପ ସଭାପତି ରହିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ହେଲେ ଡ. ଜତୀନ ମହାନ୍ତି, ଅଶୋକ ମିଶ୍ର, କୁସୁମ ଟେଟେ, ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, କେ ନାରାୟଣ ରାଓ, ଶିବାଜୀ ମହାନ୍ତି, ଭବେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପଣ୍ଡା, ସିପ୍ରା ବାଜପେୟୀ, ସୁଦର୍ଶନ ଗୋଏଲ, ଓ ବିଷ୍ଣୁ ଦାସ ନୂଆ ଉପସଭାପତି ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି।
ସେହିପରି ୪ଜଣଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ ରାଯାଇଛି। ସେମାନେ ହେଲେ ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ତ୍ରିପାଠୀ, ଶାରଦା ପ୍ରସାଦ ତ୍ରିପାଠୀ, ସୀମାଞ୍ଚଳ ଖଟେଇ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶିନୀ ନାୟକ।
୧୦ ଜଣ ନୂଆ ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି ସରୋଜ କୁମାର କର, କାଳନ୍ଦୀ ସାମଲ, ସ୍ମୃତି ପଟ୍ଟନାୟକ, ପ୍ରୀତିପ୍ରଭା ଭୋଳ, ଭଗବାନ ମହାନ୍ତି, ପିଙ୍କି ପ୍ରଧାନ, ଇଞ୍ଜିନିୟର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହାଁସଦା, ମମତା ସିଂହ, ପୃଥ୍ୱିରାଜ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ସ୍ମିତା ପ୍ରଧାନ।
ସେହିପରି ଅଜୟ ଅଗ୍ରଓ୍ୱାଲାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ ରାଯାଇଛି। ଦିବାକର ହରିଚନ୍ଦନ ଯୁଗ୍ମ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି ବିଜେପିତ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ଏକ ପ୍ରେସ ବାର୍ତ୍ତାରେ କୁହାଯାଇଛି।