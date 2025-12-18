Advertisement
Odisha MLAs Salary Hike: ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ନିଷ୍ପତ୍ତିର ହେବ ପୁନର୍ବିଚାର? ଶାସକ ବିଧାୟକ ମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ କଲେ ଦାବି

Odisha MLAs Salary Hike: ଗୁରୁବାର ଦିନ ଶାସକ ବିଜେପିର ବିଧାୟକମାନେ ରାଜ୍ୟରେ ସଦ୍ୟତମ ବିଧାୟକ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦରମା ଏବଂ ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ପୁନର୍ବିଚାର କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Dec 18, 2025, 08:32 PM IST

Odisha MLAs Salary Hike News
Odisha MLAs Salary Hike News

ଆଜି ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଦଳର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଦଳର ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସ୍ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ଘୋଷଣା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜନଭାବନାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ବିଧାୟକମାନେ ଦରମା ଏବଂ ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧିର ସମୀକ୍ଷା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଏକ ଲିଖିତ ପ୍ରସ୍ତାବ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି।
 
୯ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୫ରେ ୧୭ତମ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନରେ ଦରମା ସଂଶୋଧନକୁ ଏକ ବିଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଥିଲା। ଯାହା ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ମାସିକ ପାରିଶ୍ରମିକକୁ ପ୍ରାୟ ୧.୧୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ତିନି ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି କରି ୩.୪୫ ଲକ୍ଷ କରିଥିଲା। ଯାହା ଫଳରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଧାୟକମାନେ ଦେଶର ସର୍ବାଧିକ ଦରମା ପାଉଥିବା ରାଜ୍ୟ ହୋଇଥିଲା।

ବିଜେପିର ଏହି ବୈଠକରେ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା, ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ (ସଂଗଠନ) ମାନସ କୁମାର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସମେତ ପ୍ରମୁଖ ନେତାମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତ କ୍ୟାବିନେଟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବିଧାୟକମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।

କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଗୃହୀତ ବିଲ୍ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ସମ୍ମତି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ଆଜିର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ କିପରି ଗ୍ରହଣ କରିବେ ତାହା ଦେଖିବା ବାକି ରହିଛି।

