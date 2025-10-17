Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2965640
Zee OdishaOdisha Politics

ଆଜିଠୁ ବିହାରରେ ପ୍ରଚାର କରିବେ ମୋହନ ମାଝି

 ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ଲାଗି ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର କରିବେ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଷ୍ଟାର କ୍ୟାମ୍ପେନର ତାଲିକାରେ ସେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜିଠାରୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚାର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ନୂଆପଡ଼ାରୁ ସେ ସିଧାସଳଖ ବିହାର ଗସ୍ତରେ ଯାଇ ବାଙ୍କା ଓ ଖଗଡ଼ିଆ ଜିଲାରେ ଭାଜପା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର କରି

Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Oct 17, 2025, 03:32 PM IST
  • ଆଞ୍ଚଳିକ ନେତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଉଦ୍ୟମରେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି।

Trending Photos

ଆଜିଠୁ ବିହାରରେ ପ୍ରଚାର କରିବେ ମୋହନ ମାଝି

ଭୁବନେଶ୍ୱର:  ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ଲାଗି ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର କରିବେ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଷ୍ଟାର କ୍ୟାମ୍ପେନର ତାଲିକାରେ ସେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜିଠାରୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚାର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ନୂଆପଡ଼ାରୁ ସେ ସିଧାସଳଖ ବିହାର ଗସ୍ତରେ ଯାଇ ବାଙ୍କା ଓ ଖଗଡ଼ିଆ ଜିଲାରେ ଭାଜପା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର କରିବେ। ଆଦିବାସୀ ପ୍ରବଣ ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ ସେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବେ।  ଆଞ୍ଚଳିକ ନେତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଉଦ୍ୟମରେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି।

ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଖେଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ରାଜନୈତିକ ମାହୋଲ ସରଗରମ ହେଉଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବିଜେପି ଗୁରୁବାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ୪୦ ଜଣିଆ ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଏହି ତାଲିକାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ବେଳେ ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡା, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ, ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ୟୁପି, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଆସାମ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଓ ଦିଲ୍ଲୀର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ଏକାଧିକ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଭୋଜପୁରୀ ଅଭିନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକ ତାଲିକାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି

Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
Zee Odisha Desk

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Mohan Charan Majhi
ଆଜିଠୁ ବିହାରରେ ପ୍ରଚାର କରିବେ ମୋହନ ମାଝି
Odia News
ଗୁଜରାଟରେ ନୂଆ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଶପଥ ପାଠ କରାଇଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ
Nuapada ByPoll 2025
ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଟ ମାଗିବେ ୧୬ ବିଧାୟକ ଓ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସମେତ ୪୦ ନେତା
Plice Si Recritment Scam
ପୁଲିସ ଏସ୍‍ଆଇ ନିଯୁକ୍ତି ସ୍କାମ: ସଂଗଠିତ ମାଫିଆ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର କାରନାମା
Odia News
Naxal Surrender: ଭୁଷୁଡୁଛି ଲାଲଗଡ଼, ୨୦୦ରୁ ଅଧିକ ନକ୍ସଲଙ୍କ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ