ପୁଅଠାରୁ ଅଧିକ ସେବା କରିଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆନ- ସମ୍ବିତ ରାଉତରାୟ

ବିଜେଡି ନେତା ସମ୍ବିତ ରାଉତରାୟ ଆଜି ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ମନଖୋଲା କଥା ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବିଜେଡି ମଧ୍ୟରେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଅନେକ ସମୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲୁଥିବା ସମୟରେ ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଅଧିକ ଖୋରାକ ଯୋଗାଉଛି ସେହି ଦଳର ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ମତ । ବିଜେଡି ନେତା ସମ୍ବିତ ରାଉତରାୟ ଆଜି ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ମନଖୋଲା କଥା ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ସମ୍ୱିତ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗୋଟେ ନେତୃତ୍ୱ । ଆମେ ମାନିଛୁ ଆମର ହୃଦୟର ମୋଉଡମଣୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହେଲେ ପାଣ୍ଡିଆନ କଥା କାହିଁକି ଉଠୁଛି ? ସରକାର ଥିବା ସମୟରେ ସେ ଦଳ ତରଫରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ । ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଅନେକ ସେବା ସେ କରିଛନ୍ତି । ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଟିକେ ଦୁର୍ବଳତା ରହିବା ଉଚିତ । ଆମର ଯିଏ ଭଗବାନ ତୁଲ୍ୟ, ପିତୃତୁଲ୍ୟ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସେବା ସେ ଯଥେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଟିକେ ଦୁର୍ବଳତା ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିଛି । ନହେଲେ ଆମେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ନେତା ହିସାବରେ କେବେ ମାନିନୁ । ହଁ ସେ ଜଣେ ଭଲ ମ୍ୟାନେଜର । ଯାହା ନବୀନ ବାବୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତି ତାହା ସିଏ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାନ୍ତି । ଯେମିତି ମୋ ଘରେ ମୁଁ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ ଘରେ ଭିତରେ ଅଛି ମୋର ଜଣେ ପିଲା କିଏ ଥିବ ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଖବର ଦେବି । ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ମତେ ଏଇଆ କୁହାଗଲା ଏ ହେଉଛି ଠିକ୍ ସେହିପରି ଜିନିଷ ।
ନବୀନ ବାବୁ ଯେତେବେଳେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ଆମର ସରକାର ଥିଲା ସେ ସମୟରେ ମାନ୍ୟବର ନେତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସୁଥିଲା ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସବୁ ଜାଣୁ । କିନ୍ତୁ ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ, ଗଣମାଧ୍ୟମ ତାକୁ ଚିତ୍ରଣ କରିବ ପାଣ୍ଡିଆନ ନେତା । ସେ ନେତା ନୁହେଁ ସେ କେବଳ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସୁଥିଲା ତାହା ଜଣାଉଥିଲେ । ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳତା ରହିଲା କାରଣ ମାନ୍ୟବର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଅନେକ ସେବା ସେ କରିଛନ୍ତି । ସେ ପୁଅଠାରୁ ଅଧିକ ମଧ୍ୟ ଯାହା କରିବା କଥା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଆମର ଦୁର୍ବଳତା ରହିବା ସ୍ୱଭାବିକ । ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ନେତା ନେତା କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନେତା ଗୋଟିଏ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ତେଣୁ ପାଣ୍ଡିଆନ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି କାହିଁକି । ପାଣ୍ଡିଆନ କେବଳ ଜଣେ ମ୍ୟାନେଜର ଥିଲେ ତା ଛଡା ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ । ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର ଅନେକ ଅବଦାନ ରହିଛି । ସେ ଅନେକ କିଛି ଦଳ ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି । ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏଠିକି ସେଠିକି ଯାଇଛନ୍ତି । ଆମେ କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି କହିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ।
